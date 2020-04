Harmony Polish Hotels z kodeksem dobrych praktyk dla hotelarzy

40 zasad postępowania zawiera kodeks dobrych praktyk stworzony przez Fundację Harmony Polish Hotels. Ma on przygotować hotelarzy do działania w nowej rzeczywistości.

Fundacja Harmony Polish Hotels, zrzeszająca ponad 40 niezależnych obiektów, zaleca hotelarzom wdrożenie 40 wytycznych, które poprawią bezpieczeństwo gości i pracowników hoteli.

– Kodeks to tylko propozycja, każdy obiekt może go zaadaptować do własnych potrzeb i wymagań. W obecnej sytuacji podejmowanie działań ograniczających zagrożenia oraz przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo gości to konieczność – mówi Kamila Leś-Kałuża z fundacji. – Dokument na pewno będzie ewaluował wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej – dodaje. Poniżej dalsza część artykułu

Oto treść kodeksu (pisownia oryginalna).

BEZPIECZNY HOTEL – BEZPIECZNY GOŚĆ

#BezpiecznePowroty

HARMONY POLISH HOTELS

KODEKS dobrych praktyk

I Recepcja 1. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do hotelu, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcia Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik recepcji.

2. Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

3. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka bellboy, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.

4. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.

5. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji, używanie jednorazowych długopisów.

6. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.

7. Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu (wręczenie Gościom procedury bezpieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa).

8. Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

II Pokój hotelowy 9. Obowiązkowe ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.

10. Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.

11. Udostępnienie w pokoju hotelowym środku dezynfekującego dla Gości oraz maseczek.

12. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

III Restauracja/bar/kawiarnia 13. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do restauracji/baru/kawiarni, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przebywanie Gościa w restauracji/barze/kawiarni, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik restauracji/baru/kawiarni.

14. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji/baru/kawiarni.

15. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami/krzesłami w restauracjach hotelowych, barach i kawiarniach.

16. Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży, porcelany, tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.

17. Stosowanie przez pracowników restauracji, barów, kawiarni maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

18. Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.

IV Pomieszczenia ogólnodostępne 19. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym oraz na każdym piętrze hotelu przy windach, a także przy wejściu do sal konferencyjnych, toalet, itp.

20. Szczegółowa dezynfekcja i ozonowanie raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, sale zabaw, sale bankietowe, sale ćwiczeń itp.

21. Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.

22. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z kids club.

23. Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.

24. Dezynfekcja wind hotelowych.

V Spa & wellness 25. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego Gościa do SPA, wellnes, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa na zabieg oraz przebywanie w strefie wellnes, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik spa, wellnes

26. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń SPA & Wellness.

27. Zachowanie bezpiecznej liczby osób oczekujących w poczekalni SPA & Wellness i odległości pomiędzy nimi. Każdorazowa dezynfekcja blatów, foteli oraz kanap, menu w poczekalni.

28. Regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, sprzętów, kosmetyków.

29. Każdorazowa, po użyciu, dezynfekcja sprzętów udostępnianych Gościom: rowery, leżaki, kije, itp.

30. Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami kosmetycznymi, urządzeniami w siłowni, itp.

31. Stosowanie przez personel SPA & Wellness maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.

VI Pracownicy 32. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi

33. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).

34. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

35. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.

36. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

37. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej odległości.

VII Ogólne 38. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.

39. Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.

40. Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę managerską