Przedsiębiorcy i pracodawcy wiedzą, jak bezpiecznie odmrozić hotele Fot. AFP

Nelly Kamińska

Płyn do dezynfekcji rąk w przestrzeniach wspólnych i pokojach, rozstawione na bezpieczną odległość krzesła w restauracjach i zabezpieczone osłonami recepcje to niektóre rozwiązania dla hoteli, o których wdrożenie apeluje do rządu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.