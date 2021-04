Hotel ograniczył zakres usług? Klient może domagać się zniżki

Z kolei basen zewnętrzny był otwarty tylko przez pół dnia, by się wykąpać, trzeba było zrobić rezerwację. Jednocześnie korzystać mogło z niego tylko 15 osób. Natomiast w brodziku mogło bawić się tylko jedno dziecko, potem miejsce to było dezynfekowane. To uniemożliwiało rodzeństwu wspólną zabawę (klienci podróżowali z dwojgiem małych dzieci).

W uzasadnieniu wyroku napisał, że jednym z typowych elementów wyjazdu jest możliwość nawiązywania kontaktu z innymi gośćmi. Konieczność ograniczenia się w tym zakresie może obciążać psychicznie. Jeśli ludziom przez nakazy stosowania się do zasad higieny przypomina się praktycznie od momentu wstania z łóżka do położenia się spać, że nie mogą normalnie funkcjonować nawet na urlopie, jego walory wypoczynkowe zostają tym samym zaburzone. A to upoważnia do obniżenia ceny wyjazdu.