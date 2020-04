Hotelarze powołali fundację dla medyków

Fundacja Hotele dla Medyków będzie płacić za noclegi kadry medycznej, która opiekuje się zarażonymi koronawirusem. Chodzi o to, by lekarze mieli odpowiednie warunki do odpoczynku bez konieczności wracania do domu i narażania swoich rodzin na ryzyko zakażenia – wyjaśnia Polski Holding Hotelowy, który udostępnił już medykom kilka swoich hoteli.

