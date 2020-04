Hotel Wyspiański w Krakowie zamieniony w izolatorium

Wojewoda małopolski zdecydował, że chorzy, którzy łagodnie przechodzą chorobę wywołaną przez koronawirusa i nie wymagają hospitalizacji, trafią do krakowskiego hotelu Wyspiański przy ulicy Westerplatte 15 – informuje operator obiektu, którego właścicielem jest PTTK, spółka Jan-Pol. Będą w nim kwaterowani również ci, którzy czekają na wynik testu lub powinny odbyć kwarantannę, ale w swoich domach nie mają odpowiednich warunków.

– Mamy teraz nowe obowiązki. Po zakończeniu pobytu musimy nie tylko zdezynfekować pokój i wszystkie znajdujące się w nim sprzęty oraz wysterylizować pościel i materace, ale także przeprowadzić inne niezbędne czynności zgodnie z narzuconą procedurą, a mamy na to zaledwie dobę – opowiada Krzysztof Jędrocha. Zwraca uwagę, że odbiór odpadów z izolatorium musi się odbywać na takich zasadach jak w szpitalach, co generuje dodatkowe koszty.

Narodowy Fundusz Zdrowia ustalił dobową stawkę za pobyt w izolatorium na 125 złotych od osoby. Pieniądze te trafią najpierw do szpitali, a dopiero później, po potrąceniu przez szpital własnych kosztów, do właścicieli obiektów. W efekcie otrzymują oni sumy znacznie mniejsze od kosztów utrzymania izolatorium – czytamy w komunikacie.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę we wsparciu systemu opieki zdrowotnej pełnią takie obiekty jak nasz – podkreśla Krzysztof Jędrocha. – Nasi pracownicy podeszli do zadania bardzo odpowiedzialnie, a my dbamy, aby byli odpowiednio zabezpieczeni. Rozumiem też tych, którzy nie zdecydowali się na pracę w takich warunkach – dodaje.