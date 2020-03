IGHP: Wylała się fala zwolnień, zamyka się większość hoteli

IGHP wystosowało dzisiaj list do premiera, w którym przekonuje, że dla przedsiębiorców, którzy stracili w ostatnim miesiącu niemal 100 procent przychodów i odnotowali anulowanie większości rezerwacji na następne miesiące, konieczne są natychmiastowe działania w postaci bezwarunkowego dofinansowania utrzymania zatrudnienia i zwolnienia z wszelkich danin publicznoprawnych (podatki i ZUS). Proponowane w ustawie zwanej tarczą antykryzysową, uchwaloną wczoraj przez Sejm, a dzisiaj mającej być przedmiotem obrad Senatu, są zdaniem hotelarzy niewystarczające, by powstrzymać bankructwo ich obiektów.

Tzw. tarcza antykryzysowa nie zapewnia adekwatnego do skali problemu wsparcia, bo na pewno nie jest nim prolongata niektórych obciążeń fiskalnych czy zawieszenie płatności abonamentu RTV. Nie stanowi go również możliwość zaciągania nowych długów z preferencyjnym oprocentowaniem. Także dofinansowanie zatrudnienia w czasie przestoju ekonomicznego nie osiągnie zamierzonych celów, bo nie jest natychmiastowe i bezwarunkowe. Biurokratyczna procedura rozpatrywania wniosków, podpisywania umów i wreszcie wypłaty, to wszystko w warunkach bardzo ograniczonej wydajności administracji i dostępności środków pomocowych, nie pozwala wierzyć, że jakikolwiek przedsiębiorca hotelowy, zatrudniający ponad 9 osób, skorzysta z takiego dofinansowania przed początkiem maja br. Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa zakłada, że samorządy lokalne „mogą” dofinansować ochronę zatrudnienia w przedsiębiorstwach, to w sytuacji drastycznego spadku dochodów gmin i oczywistego obciążenia ich budżetów innymi niezbędnymi wydatkami, należy ten przepis traktować jako bezwartościowy.