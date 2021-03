Hotele w Dominikanie odżyły. Wracają Amerykanie

Rok od zamknięcia granic z powodu koronawirusa branża hotelowa w Dominikanie może mówić o odbiciu. Średnie obłożenie w obiektach w święta wielkanocne ma przekroczyć nawet 40 procent.

Z powodu pandemii liczba turystów odwiedzających Dominikanę spadła do poziomu z 1998 roku – podaje gazeta „Dominican Today” w swoim elektronicznym wydaniu. W zeszłym roku do kraju przyjechało 2,4 miliona turystów, dla porównania rok wcześniej było ich 6,4 miliona. Tamtejszy rząd wprowadził zakaz lotów 19 marca 2020 roku, połączenia zostały przywrócone w lipcu, ale mimo to przyjazdów było o wiele mniej niż zazwyczaj. Poniżej dalsza część artykułu

Teraz sytuacja zaczyna się poprawiać, a prezes stowarzyszenia hoteli i firm turystycznych Asonahores Rafael Blanco mówi, że średnie obłożenie w obiektach w marcu ma wynieść 42 procent. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to najlepszy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy. – Choć w 2020 roku zanotowaliśmy 62,5-procentowy spadek w liczbie przyjazdów z zagranicy, już w 2021 roku widzimy wyraźną poprawę sytuacji, przede wszystkim dzięki popytowi notowanemu w Stanach Zjednoczonych, które są naszym najważniejszym rynkiem źródłowym – informuje.

Z kolei minister turystyki Dominikany David Collado twierdzi, że w regionie Punta Cany liczba rezerwacji już wróciła do wartości sprzed pandemii. Udało się to osiągnąć, mimo że do kwietnia do kraju nadal nie mogą przylatywać Kanadyjczycy – to druga największa grupa gości z zagranicy.

W związku z rosnącą liczbą rezerwacji dominikańskie hotele zaczęły się otwierać. Na razie dostępne są 44 tysiące łóżek hotelowych – taką informację podało Ministerstwo Turystyki. Zgodnie z danymi z Banku Centralnego to 53 procent wszystkich miejsc noclegowych. Resort turystyki obliczył natomiast, że do lutego udało się przywrócić do pracy prawie 100 tysięcy osób – przed pandemią w branży zatrudnionych było 350 tysięcy.

Z szacunków Asonahores wynika, że sytuacja będzie się poprawiać latem, co ma związek z programami szczepień prowadzonymi zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Dominikanie. Branża liczy, że z tego samego powodu wkrótce do kraju powrócą goście z Kanady i z głównych rynków europejskich.

By przyciągnąć jak najwięcej gości, władze Dominikany opracowały specjalne protokoły sanitarne, które obejmują teraz darmowe testy PCR dla turystów przed powrotem do domów.

Z danych Banku Centralnego wynika, że z powodu załamania się turystyki wpływy do gospodarki krajowej zmniejszyły się o 4,8 miliarda dolarów, czyli były o 64,3 procent niższe, licząc rok do roku.