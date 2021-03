Rośnie zainteresowanie turystów wyjazdami do Hiszpanii

Platforma sprzedażowa dla hotelarzy SiteMinder opublikowała raport „World hotel index”. Wynika z niego, że rośnie zainteresowanie wyjazdami do Hiszpanii – podaje portal branży turystycznej Hosteltur. Prawie 57 procent uzyskanych do tej pory rezerwacji na lato pochodzi od klientów z zagranicy. Pierwsi z nich zaczną tam wypoczywać w maju – na razie 65 procent zamówień na piąty miesiąc roku złożyli podróżni spoza kraju. Wskaźnik ten ma rosnąć w miarę zbliżania się do sezonu letniego, a we wrześniu i w październiku może nawet dojść do około 80 procent – twierdzą autorzy raportu.

