Grecja 14 maja otwiera sezon letni. Testy dla nieszczepionych

Prezes Stowarzyszenia Hotelarzy Półwyspu Chalcydyckiego Grigoris Tasios mówi w rozmowie z agencją informacyjną ANA, na którą powołuje się grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages, że w tym roku większość hoteli zacznie przyjmować gości w czerwcu. Jeśli sytuacja na to pozwoli, część z nich może otworzyć się wcześniej, na święta wielkanocne.

Jednocześnie minister turystyki Grecji Charis Teocharis zapowiedział w wystąpieniu transmitowanym podczas targów turystycznych w Berlinie, odbywających się w sieci, że od 14 maja do Grecji będą mogli wjeżdżać turyści, którzy są zaszczepieni przeciwko Covid-19, przeszli tę chorobę lub mają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Tasios jest zwolennikiem certyfikatu szczepień, bo pozwoli on przyjechać turystom z całego świata. Ci, którzy nie będą zaszczepieni, będą mogli wjechać do Grecji na podstawie negatywnego wyniku testu na koronawirusa (antygenowego lub PCR). Prezes przypomina, że hotelarze z Półwyspu Chalcydyckiego chcą pokrywać 50 procent kosztów tego badania. Proponuje również, by w samych hotelach stworzyć punkty badań dla pracowników obiektów, bo reżimy sanitarne są mocno powiązane ze zdrowiem załogi, którą trzeba będzie często testować na obecność wirusa.