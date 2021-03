Hotel Nyx otworzył się z pompą. Zafundował gościom lot helikopterem

Warszawski Nyx jest częścią kompleksu biurowców Varso Place na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II na Woli. Ma 331 pokojów i apartamentów, kilka sal konferencyjnych i restaurację z daniami kuchni polskiej i izraelskiej. W ciepłe dni zaprasza do baru na dachu (19. piętro) z widokiem na Warszawę, serwującego napoje i dania z grilla. W wystroju warszawskiego Nyxa autorstwa projektanta wnętrz Andreasa Neudahma dominują street i urban art i sztuka współczesna.

– Dbamy, by pobyt u nas wiązał się z unikalnymi przeżyciami i miłymi wspomnieniami – mówi dyrektor Paulina Kołodziejczyk, cytowana w komunikacie. – Przyjazd pierwszych gości był dla nas szczególnie ważny – po roku oczekiwania spowodowanego przez epidemię mogliśmy wreszcie otworzyć drzwi naszego hotelu. Pierwsi goście nie tylko zapamiętają swój pobyt, ale też już teraz dokonali ponownej rezerwacji – dodaje.

Nyx Hotels by Leonardo Hotels to lifestylowa marka izraelskiej grupy hotelowej Fattal, do której należą także hotele spod szyldów Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, Jurys Inn, Apollo Hotels i Herods. Firma buduje Nyxy w „dynamicznych, obleganych przez podróżników miastach, takich jak Londyn, Monachium, Madryt czy Tel Awiw”. Pod szyldem Nyx działa obecnie siedem hoteli w Europie.