W hotelach rekord, ale o zyski będzie trudniej

Polacy chętniej wyjeżdżają

Szybko przybywa osób nocujących w hotelach. Według GUS w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. liczba noclegów przekroczyła 38,2 miliona. To o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej. – Z naszych prognoz wynika, że cały 2019 r. zakończył się wynikiem zbliżonym do 45 mln noclegów. To kolejny rekord – mówi dyrektor działu hotelowego w CBRE Rafał Rosiejak.