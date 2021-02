Accor: U nas otworzysz drzwi bez dotykania klamki

Po przybyciu do hotelu gość dostanie wirtualny klucz w aplikacji Accor Key, który pozwoli mu otwierać drzwi pokoju, sal konferencyjnych i wind bezdotykowo, za pomocą smartfona – informuje Accor w komunikacie. Po wymeldowaniu klucz zostanie automatycznie dezaktywowany.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą technologiczną STAYmyway. – Niedawne badanie Deloitte pokazuje, że 60 procent podróżnych chętniej zatrzyma się w hotelu, który umożliwia bezdotykowe zameldowanie i możliwość używania smartfona jako klucza do pokoju, zaś 16 procent ankietowanych stwierdziło, że to konieczność – podkreśla założyciel firmy Faustino Fernandez.