Chińczycy kupują hotele sieci Steigenberger. „Niemiecka jakość”

Niemiecka sieć Steigenberger Hotels & Resorts to synonim luksusu. Obiekty należące do firmy działają w 19 krajach pod markami Steigenberger, IntercityHotel, Maxx by Steigenberger, Jaz in the City i Zleep Hotels. Część z nich to hotele wakacyjne, sprzedawane także w Polsce, choćby Steigenberger w Egipcie, inne znajdują się w miastach, na przykład we Frankfurcie czy Davos. W sumie jest ich 118, w budowie lub w planach jest 36 kolejnych. Do 2025 roku sieć ma mieć w sumie 250 hoteli.

