Turyści chcą zdążyć skorzystać z zimy - rezerwują góry i morze

W głównej mierze to oferty bezzwrotne – udział ofert, które dają opcję elastycznej zmiany terminu lub zwrotu przed przyjazdem spadł do około 35 procent. To pokazuje, że podróżni są zdecydowani i w końcu mają pewność, że ich plany dojdą do skutku, dlatego nie muszą martwić się o odwołanie wyjazdu – komentuje portal.

Turyści chcą nadrobić stracone ferie, dlatego planują przedłużone weekendy na południu Polski. W pierwszej dziesiątce znalazły między innymi Góry Opawskie, Szklarska Poręba i Karpacz. Całkiem spora grupa wczasowiczów chce też w zimie odpocząć nad Bałtykiem – w pierwszej piątce uplasowały się dwie nadmorskie miejscowości, Kołobrzeg i Gdańsk.