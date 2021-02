Hotele Meliá: Kryzys to szansa – przejmiemy 50 nowych obiektów

Obecnie Meliá ma ponad 326 hoteli wakacyjnych i miejskich, które działają pod markami Meliá, Me, Sol, Paradisus, Innside i Tryp. Teraz działa 120 z nich, z czego 20 w Azji, w tym w Chinach. Te ostatnie dzięki dużemu zainteresowaniu klientów krajowych, są dobrze wypełnione. Żeby przyciągnąć klientów do Meksyku i Dominikany, firma oferuje w jednym z 10 tamtejszych obiektów darmowe testy antygenowe. Dotyczy to osób z krajów, których rządy wymagają od powracających do domu okazania negatywnego wyniku badania na covid-19.