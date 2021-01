Wakacyjne noclegi tanieją, Polacy rezerwują. „Pobijemy rekord”

Jak podkreśla, zwiększone zainteresowanie może wynikać z niższych cen noclegów. Hotelarze najwyraźniej postanowili powalczyć o gości ceną. Obecnie można zarezerwować miejsce noclegowe taniej niż w zeszłym roku. Na przykład średnia cena jednodniowego wakacyjnego pobytu w Zakopanem spadła o ponad jedną trzecią, z 61 do 40 złotych od osoby, w Karpaczu zaś z 77 do 53 złotych. Taniej jest też nad morzem. W Kołobrzegu wakacyjny nocleg dla jednej osoby kosztował w zeszłym roku średnio 72 złote, teraz jest to 51 złotych. W Gdańsku spadek średniej ceny jest nieco mniejszy – z prawie 80 do 70 złotych za noc.