IGHP: Bez dalszej pomocy rządu hotele nie przetrwają

Grudzień był kolejnym miesiącem pogorszenia się już i tak fatalnych wskaźników operacyjnych hoteli – pisze w komunikacie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Przede wszystkim liczba zamkniętych hoteli wzrosła do 20 procent. 84 procent otwartych obiektów zanotowało średnią frekwencję poniżej 20 procent, z czego aż 62 procent poniżej 10 procent. Obłożenie powyżej 30 procent zadeklarował zaledwie co 20. hotel. Jak w poprzednich miesiącach, nie było różnicy w obłożeniu między hotelami w miastach i poza nimi. Oznacza to, że hotele pobytowe zanotowały równie złe wyniki, co obiekty miejskie.

