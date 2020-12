Gdańskie lotnisko: Budowa pirsu idzie rewelacyjnie

Robotnicy zawiesili dziś na pirsie tradycyjną wiechę, która symbolizuje osiągnięcie najwyższego punktu obiektu. – Rozbudowujemy terminal, by w przyszłości obsłużyć pasażerów, którzy niewątpliwie do nas wrócą w perspektywie roku lub dwóch lat – mówi prezes lotniska Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.

– Nasze miasta i nasz region będą się rozwijać bez względu na to, kiedy zakończy się pandemia koronawirusa. Nie należy obawiać się czasów, w których żyjemy, należy patrzeć w przyszłość i wierzyć, że za chwilę wrócimy do normalności. Budowa terminalu przebiega rewelacyjnie, bo terminowo. Mieścimy się też w kosztach, które sobie założyliśmy. W trakcie szalejącej pandemii to, co nam bardzo dobrze wychodzi, to jest właśnie budowa pirsu – podkreśla prezes.