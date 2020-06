W Grecji ruszyły inwestycje turystyczne

Jeden z nich to projekt Kassiopi na Korfu, czyli budowa hotelu z kompleksem sportowym, basenami zewnętrznymi i mariną, gdzie cumować będą jachty. Jego wartość to 120 milionów euro. Minister podkreśla, że na etapie budowy zatrudnienie znajdzie 600 osób, po jej ukończeniu powstanie ponad tysiąc miejsc pracy. Inwestor Kassiopi, NCH Capital, poinformował, że już rozpoczęła się rozbiórka starych budynków i dodał, że po zakończeniu budowy powstanie wioska turystyczna, z której dumni będą nie tylko mieszkańcy Korfu, ale i całej Grecji.

Minister uczestniczył też w ceremonii rozpoczęcia budowy projektu Kilada na wschodnim Peloponezie, którego inwestorem jest firma z rynku nieruchomości Dolphin Capital. Jego wartość to 400 milionów euro. To pierwsze przedsięwzięcie o charakterze turystycznym, które otrzymało status strategicznego. Oznacza to, że zostało włączone do strategicznych przepisów inwestycyjnych, a zezwolenie na jego budowę władze wydały w ciągu zaledwie 15 dni. Jak mówi minister Georgiadis, to najszybciej uzyskane w ostatnich latach pozwolenie na budowę.