DER Touristik dostał zgodę na przejęcie czeskiego Fischera

Czeski touroperator Fischer został częścią DER Touristik – jak informuje koncern, czeski Urząd Antymonopolowy wydał zgodę na przeprowadzenie zakupu, która miała miejsce 4 maja tego roku.

Działający od 28 lat Fischer to największe biuro podróży w Czechach. Formalnie włączony został teraz do Exim Holding (należy do niego polski Exim Tours), który z kolei DER Touristik kupił w 2016 roku. Poniżej dalsza część artykułu

Grupę Fischer tworzą touroperatorzy i sieć sprzedaży, na którą składa się 60 salonów. Pod marką Nev-Dama Fischer organizuje wyjazdy zimowe i narciarskie, jako Privileq organizuje podróże luksusowe, a przez portal eTravel sprzedaje imprezy turystyczne.

Firma organizuje wyjazdy do 85 krajów na świecie i 165 kierunków, a w ofercie ma 64 tysiące hoteli. Jej roczny obrót wynosi 6,3 miliarda koron (233 mln euro) i obsługuje 450 tysięcy klientów. Firma ma 58 oddziałów, łącznie w 3 krajach zatrudnia 350 osób.

Grupa DER Touristik jest jednym z największych koncernów turystycznych na świecie. W sumie należy do niej 130 firm, których łączny obrót wyniósł w 2018 roku 6,7 miliarda euro. Dla koncernu pracuje 10,9 tysiąca ludzi w 16 krajach, rocznie obsługuje 9,9 miliona klientów. DER Touristik skupia takie marki jak Dertour, ITS (Niemcy), Kuoni i Helvetic Tours (Szwajcaria), Exim Tours i Kartago Tours in Europie Wschodniej, Apollo w Skandynawii, Kuoni w Wielkiej Brytanii i Francji. Ma też sieć 2,8 tysiąca punktów sprzedaży i prowadzi dystrybucję przez internet. Jest właścicielem 5 marek hoteli, linii lotniczej i agencji lokalnych (61 biur w 26 kierunkach). DER Touristik jest częścią niemieckiej Grupy REWE (głównie supermarkety).

Ani DER Touristik, ani sprzedająca Fischera firma KKCG Investment z Lucerny nie ujawnili kwoty transakcji. KKCG była właścicielem Grupy Fischer od 2003 roku. – Z pełną świadomością poszukiwaliśmy partnerów w Europie Wschodniej, którzy do nas pasują i którzy aktywnie współtworzą lokalny rynek turystyczny – mówi prezes DER Touristik Group Sören Hartmann, cytowany w komunikacie firmy. – Fischer bez wątpienia do nich należy. Przez ostatnie cztery lata, do wybuchu kryzysu wywołanego przez koronawirus, firma cały czas się rozwijała.

Prezes Eximu Holding Ferid Nasr podkreśla z kolei, że przejęcie jest dobrą wiadomością, nawet w tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się branża na całym świecie. Kryzys w końcu minie, a wówczas marki, które odniosły sukces, będą tworzyć biznes turystyczny na nowo.