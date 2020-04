Egipski miliarder przejął FTI

Jak informuje FTI, niemiecki Urząd Antymonopolowy wydał zgodę na przejęcie większościowego pakietu udziałów w firmie przez Samiha Sawirisa. Tym samym w jego rękach znalazło się 75,1 procent udziałów w spółce-matce FTI Finanzholding GmbH , które kontroluje za pośrednictwem luksemburskiej spółki Sostnt. Do tej pory inwestor był właścicielem 33,6 procent udziałów w Grupie FTI – kupił je w październiku 2014 roku.

Sawiris pochodzi z rodziny miliarderów. Należąca do niego firma Orascom Development Holding tworzy kurorty turystyczne, między innymi Al Dżunę czy Taba Height w Egipcie, jak również Salalah w Omanie i Andermatt w Szwajcarii. Grupa zarządza 33 hotelami , które łącznie mają ponad 7,2 tysiąca pokojów . FTI jest ważnym kanałem dystrybucji dla Orascomu. Miliarder ma też większość udziałów w Grupie RT, do której należy między innymi kooperatywa RTK.

Grupa FTI jest trzecią największą firmą turystyczną w Europie. W zeszłym roku jej obroty wyniosły 4,2 miliarda euro . Przedsiębiorstwo zatrudnia 12 tysięcy osób , które pracują w sześciu krajach (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, we Francji – FTI Voyages, w Holandii – FTI Reizen, Wielkiej Brytanii – Youtravel.com) i w 120 miejscach wakacyjnych. Rocznie z jego usług korzysta 8 milionów gości . W roku obrotowym 2018/19 udział firmy w niemieckim rynku turystyki wyjazdowej wyniósł 13,5 procent .

Grupa ma lub zarządza 70 hotelami, które działają w ramach pięciu sieci: Labranda Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul i Club Se. Koncern posiada kilka marek touroperatorskich – poza główną FTI, także specjalistę od wycieczek last minute 5vorFlug, specjalistę od wyjazdów językowych LAL Sprachreisen oraz od wycieczek pakietowanych dynamicznie BigXtra, a także firmę obsługującą klientów w wakacyjnych miejscach Meeting Point International działającą na 40 rynkach – w Polsce z jej usług korzysta Best Reisen Group.