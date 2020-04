El Chiaty dokupuje akcje TUI

Grupa TUI notowana jest na giełdach w Londynie i we Frankfurcie. W związku z koronakryzysem jej akcje notują spadki, choć są też momenty odbicia. Podczas gdy 9 marca na londyńskiej giełdzie trzeba było zapłacić za akcję 484,1 pensa, to 9 kwietnia 398,80 pensa. W tym czasie najniższa wartość wyniosła 280,4 pensa (17 marca 2020 roku). Z kolei w Niemczech 9 marca inwestorzy płacili 5,54 euro, 18 marca cena spadła do 3,4 euro, a 9 kwietnia wyniosła 4,55 euro.

Największym udziałowcem TUI jest Unifirm Limited, firma należąca do rosyjskiego miliardera Aleksa Mordaszowa i jego rodziny. W jej posiadaniu znajduje się 24,95 procent akcji, 16,8 procent należy do osób indywidualnych, 3,6 procent do RIU, a 49,7 procent do inwestorów instytucjonalnych.