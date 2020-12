Ferie nad ciepłym morzem – kolejny rekord przecen

Ceny wyjazdów na ferie spadły o kolejną rekordową stawkę – prawie 750 złotych, licząc rok do roku. Tanie linie lotnicze nie widząc popytu, wykasowały połączenia niemal do zera – podaje Traveldata.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata opublikowała cotygodniowy raport pokazujący ceny w biurach podróży. Zarówno ich zmiany w ostatnim tygodniu, jak i ujęciu rok do roku. Poniżej dalsza część artykułu

Średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem w okresie 11-17 stycznia 2021 (szczyt sezonu zimowego 2020/2021, drugi tydzień ferii szkolnych dla wszystkich województw) odbiła po ostatnim spadku i w minionym tygodniu wzrosła o 29 złotych, podczas gdy w poprzednich badaniach spadła o 83, a wcześniej wzrastała o 5, 88 i 61 złotych.

Zdecydowanie największy tygodniowy wzrost ceny widać było w wypadku Lanzarote – wyniósł on średnio 518 złotych. Bardziej umiarkowane podwyżki objęły Turecką Riwierę i Tunezję kontynentalną – o 48 i 35 złotych.

Największa zniżka ponownie wystąpiła w wypadku podróży na Cypr, tym razem o 152 złote. Wyjazd na Fuerteventurę i na Teneryfę podskoczył w obu wypadkach o 100 złotych – podaje Traveldata.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony niżej wykres.

Przeceny idą w setki złotych Porównanie wyników badania z tego roku i poprzedniego pokazało, że zimowy wyjazd na pierwszy tydzień ferii w województwie mazowieckim w roku 2020 (10-16 lutego) był droższy od tego zaplanowanego na 11-17 stycznia tego roku o 748 złotych. To kolejny rekord, bo w poprzednich zestawieniach cena tegoroczna była niższa o 605, 461, 416, 304, 292 i 326 złotych.

Tym razem po jednotygodniowej przerwie do roli kierunku o największej rocznej przecenie wróciło Lanzarote. W wypadku tej wyspy cena spadła, licząc rok do roku, o 1925 złotych. Mocno staniały też ferie na Malcie, o 1643 złote, i na Gran Canarii – o 932 złote.

Traveldata nie odnotowała sytuacji, żeby jakiś kierunek podrożał w minionym tygodniu.

Tym co, między innymi, pozwalało touroperatorom obniżyć ceny były mniejsze ceny paliwa. W minionym tygodniu paliwo lotnicze kosztowało 2,01 złotego za litr, było więc o 25,3 procent tańsze niż rok wcześniej.

Zarazem złoty tracił do dolara i euro 3,3 procent. Sumaryczny wpływ tych dwóch czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek sprzyjał jednak organizatorom, bo zawierał się w przedziale od minus 40 do minus 50 złotych.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) nadal znacznie mniejsza roczna zniżka cen objęła wyjazdy do Egiptu – tu wobec cena z okresu ferii zimowych 2020 roku spadła o 428 złotych. Znacznie biura podróży obniżyły ceny wycieczek do Hurghady, o 465 złotych, i do Marsa Alam – o 391 złotych.

W wypadku Wysp Kanaryjskich spadek cen rok do roku był znacznie większy i wyniósł przeciętnie 816 złotych.

Jeśli chodzi o poszczególne wyspy zdecydowanie największą roczną przecenę już piąty raz z rzędu Traveldata odnotowała w wypadku Lanzarote – o 1925 złotych. Mniejszą, ale i tak dużą na wyjazdy na Gran Canarię – o 932 złote. W umiarkowanym stopniu spadły średnie ceny wypoczynku na Teneryfie i Fuerteventurze – o 236 i 169 złotych, licząc od cen z tego roku.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy spadek średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano na Malcie, o 1643 złote, w Portugalii, o 726 złotych, i na Tureckiej Riwierze – o 249 złotych.

Dalekie kierunki nadal zdecydowanie tańsze Nadal niskie, choć ostatnio nieco i systematycznie rosnące, ceny paliwa lotniczego przyczyniają się do wyraźnie niższych niż w tym roku cen podróży egzotycznych – wiadomo, im dłuższy lot, tym oszczędność większa.

Tym razem największe zniżki objęły jednak Kenię (wycieczki sprzedają tam głównie TUI Poland i Rainbow) – średnio o 1643 złote. Mniejsze spadki cen Traveldata zauważyła w ofertach wyjazdów zimowych do Meksyku i Dominikany, gdzie wyniosły 726 i 593 złote.

Sytuacja epidemiczna w tych krajach jest zróżnicowana. Nadal najmniej korzystna jest w Meksyku, w którym tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wzrósł z 530 do 546. Na niekorzyść Meksyku przemawia mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie prawie 7-krotnie mniejsza niż w Polsce – komentują autorzy raportu.

W Dominikanie wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w ostatnich dwóch tygodniach z 489 do 631. Wiarygodności Dominikanie dodaje dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko niecałe 2,5 razy mniejsza niż w Polsce.

W Kenii w ciągu ostatnich czterech tygodni wyraźnej się poprawiła. Tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 31,2, podczas gdy miesiąc wcześniej 114 przypadków na milion mieszkańców. Na niekorzyść Kenii przemawia jednak mała liczba testów, która jest prawie 10-krotnie mniejsza niż w Polsce, licząc z zachowaniem proporcji.

Drugi tysiąc ubywa w TUI W porównaniu z ubiegłym sezonem najbardziej ceny wycieczek spadły w TUI Poland – o około 1020 złotych, czyli w takiej samej skali, jak przed dwoma tygodniami. Tylko w nieco mniejszym stopniu wobec poprzedniego sezonu obniżyli ceny Exim Tours i Coral Travel, o około 673 i 640 złotych, a w jeszcze mniejszym Best Reisen i Prima Holiday – o około 470 i 420 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były niższe od tych sprzed roku od 40 do 360 złotych – wylicza Traveldata.

W poziomie konkurencyjności bieżących cen, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 13 zimowych kierunków i w trzech kategoriach hoteli, to pierwsze miejsce zajmował TUI Poland (15 ofert), który wyprzedził Itakę (10) i Rainbow (6).

Najwięcej najniższych cen wyjazdu do Egiptu miał Coral Travel (4 oferty), Rainbow i TUI Poland – po 2 oferty. W wypadku Wysp Kanaryjskich były to TUI Poland (9) i Itaka (7).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie.

Nieodzownym elementem raportu Traveldaty jest tabela, pokazująca biura podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najniższych cenach oferowały imprezy turystyczne.

U wielu organizatorów nie występują już oferty wszystkich kierunków (sezon zimowy staje się coraz bardziej ograniczony), co ma znaczący wpływ na skład i średnie odchylenia cen, występujące w poszczególnych biurach podróży. W tej sytuacji należy obecne zestawienie traktować jedynie jako orientacyjne – zastrzegają autorzy.

W pierwszej piątce zaszły duże zmiany, jedynym biurem, które zachowało bowiem w niej obecność jest TUI Poland. Awansowało przy okazji z pozycji trzeciej na drugą. Dość niespodziewanym liderem została Nekera, stało się tak dzięki nielicznej, ale taniej ofercie cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli w Hurghadzie. Na trzecie miejsce z dziesiątego awansował Rainbow, na czwarte z szóstej Exim Tours, a na piąte z dziewiątej Itaka.

Tanich loty zredukowane prawie do zera Jak zauważają w ostatniej części materiału autorzy, poświęconego cenom biletów na rejsy turystyczne w tanich liniach lotniczych, Ryanairze i Wizz Airze, z powodu sytuacji pandemicznej wiele lotów zostało zawieszonych i najprawdopodobniej nie będą już wznowione do końca ferii zimowych w Polsce, czyli do połowy stycznia.

Dla kierunków kanaryjskich Ryanaira (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Krakowa) widoczny był w ostatnich czterech tygodniach nieduży wzrost cen, chociaż nadal są znacznie niższe niż przed rokiem. „W ostatnim tygodniu Ryanair nie oferował już przelotów na kierunkach kanaryjskich w badanym okresie”.

W wypadku kierunków pozostałych oferowano jedynie przeloty do Alicante z Warszawy i do Lizbony i na Maltę z Krakowa. Pomimo bardzo okrojonego zestawu rejsów nadal pozostały one średnio znacznie tańsze od rejsów sprzed roku, a roczna różnica cen wyniosła nieco ponad 30 procent (przed dwoma tygodniami poniżej 25 procent).

W porównaniu z poprzednim sezonem porównanie cen może dotyczyć tylko kierunków hiszpańskich (Barcelona) i portugalskich (Lizbona), gdyż zredukowano pozostałe kierunki, a ceny obniżyły się o odpowiednio 30 i 173 złotych.

W ostatnim tygodniu Wizz Air nie oferował już przelotów na Wyspy Kanaryjskie oprócz rejsów z Warszawy na Teneryfę. Rok wcześniej nie było takich i dlatego nie można ich porównać.

„Na pozostałych kierunkach turystycznych przewoźnik oferował w terminie badania sprzedaż biletów lotniczych jedynie na rejsy do Barcelony, które były droższe o 300 złotych (75 procent) niż przed rokiem”.

Perspektywy zimowego popytu na loty do miejsc turystycznych (i nie tylko) są coraz słabsze, co zmusiło tanie linie lotnicze do dalszego ograniczenia połączeń. Trochę optymizmu można natomiast wiązać z rozpoczęciem szczepień na koronawirusa – kończy Traveldata.