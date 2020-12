Brytyjski TUI kusi rabatami

Na stronie internetowej brytyjskiego oddziału TUI pojawiły się nowe promocje, które mają zachęcić klientów do zamawiania już teraz wyjazdów na nadchodzące lato. Przy rezerwacjach o wartości od 750 funtów z kodem „Sale” można zaoszczędzić 100 funtów. Rabat w wysokości 200 funtów przysługuje przy wydatku od 2 tysięcy funtów, a 300 funtów mniej zapłacą klienci, których zamówienie będzie miało wartość przynajmniej 3 tysięcy funtów. Touroperator zapewnia też możliwość dokonywania zmian w rezerwacji do 21 dni przed wylotem.

Natomiast dla wszystkich zamówień złożonych w styczniu i lutym na wyloty w ramach programu zimowego (do 30 kwietnia) i letniego (od 1 maja do 31 października) biuro dodaje też „ochronę covidową” – pokrywa ona koszty opieki medycznej, jeśli w czasie wyjazdu klient zachoruje na covid-19, i testów, jeśli zajdzie konieczność ich wykonania. Turyści otrzymują też dostęp do anglojęzycznego lekarza przez całą dobę za pośrednictwem aplikacji Doctor Please!. Ubezpieczenie zapewnia również zapłatę za wydłużony pobyt, jeśli pozostałe osoby podróżujące muszą odbyć kwarantannę.