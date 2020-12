DER Touristik zwolni ponad 250 osób Fot. DER Touristik

Marzena German

DER Touristik przeorganizuje swój dział touroperatorski w Niemczech, co oznacza między innymi zwolnienie 253 osób. Chodzi o to, by stanowiska się nie dublowały, a zarządzanie przebiegało sprawniej. Ma być też bardziej cyfrowo.