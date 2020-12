Wakacje 2021 drożeją w biurach, tanieją u tanich przewoźników

Trzeci raz z rzędu średnia cena wakacyjnych ofert z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 w biurach podróży* wzrosła. Tym razem o 11 złotych. W poprzednich badaniach rosła o 16 i 19 złotych – podaje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie z porównania cen.

W ostatnim tygodniu najbardziej podrożały wycieczki do Maroka – średnio o 386 złotych. Za Sardynię trzeba było zapłacić 258 złotych więcej, a za Maltę 145 złotych. Poniżej dalsza część artykułu

Największe spadki średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata notowała natomiast w wypadku Sycylii, o 229 złotych, Krety, o 63 złote, i Korfu – o 33 złotych.

Zmiany cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony niżej wykres.

W minionym tygodniu ceny wycieczek na lato, a więc sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem, kolejny raz wykazały przewagę spadków (3 do 2), ale były one niewielkie i wyniosły w Egipcie 4 złote, a w Grecji i Turcji po 11 złotych. Nieco istotniejsze były wzrosty średnich cen wycieczek, które wyniosły w Bułgarii 14, a na Wyspach Kanaryjskich 21 złotych.

Portugalia najbardziej w górę, Szarm el-Szejk w dół Badanie średniej ceny imprez i porównanie jej z tą sprzed roku pokazało, że ta z ostatniego tygodnia była większa od średniej z poprzedniego sezonu o 9 złotych. To bardzo mała różnica, zważywszy, że w dwóch poprzednich zestawieniach Traveldata zanotowała spadki cen o 70 i 48 złotych, licząc rok do roku.

Największe roczne wzrosty cen wycieczek odnotowano w wypadku Portugalii, o 291 złotych, Kos, o 156 złotych, i Półwyspu Chalcydyckiego – o 149 złotych.

Najbardziej w skali roku obniżyły się ceny wyjazdów do Szarm el-Szejk – o 231 złotych. Spadły też koszty wakacji na Majorce i w Maroku – o 153 i 94 złote.

Trzydziesty drugi tydzień z rzędu organizatorzy wyjazdów zyskiwali na tanim paliwie – zauważają autorzy raportu. Dzięki niższej cenie ich koszty były też dużo niższe.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 1,96 złotych za litr, co oznaczało spadek o 25,2 procent, rok do roku. Z kolei w porównaniu z amerykańskim dolarem i euro (dla uśrednionych rozliczeń turystycznych) złoty był słabszy o 1,8 procent. Wspólny wpływ tych czynników na średni koszt wycieczek zawierał się w przedziale od minus 55 do minus 65 złotych.

„Od początku listopada mamy do czynienia z systematycznym wzrostem cen ropy wyrażonym w dolarach, która zdrożała z około 38 do ponad 51 dolarów za baryłkę. Wpływ podwyżek jest jednak częściowo neutralizowany przez słabnięcie amerykańskiej waluty i nieco umacnianie się w tym okresie złotego” – dodają eksperci z Traveldaty.

Jedynym kierunkiem, w wypadku którego wystąpił roczny spadek cen wycieczek był w minionym tygodniu Egipt – średnia cena były o 107 złotych niższa od tej sprzed roku. Ceny pozostałych kierunków przekraczały ich poziom zeszłoroczny. W nieznacznej skali wyższe były w ofertach wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie i do Turcji – o 3 i 8 złotych. W umiarkowanym stopniu wzrosły na wyjazdy do Bułgarii i do Grecji – o 46 i 50 złotych – odnotowuje Traveldata.

Dużo większe zmiany raport pokazuje w wypadku mniej uczęszczanych kierunków. Portugalia była droższa o 291 złotych, Albania o 48 złotych, a Malta o 21 złotych. Różnice w cenach wyjazdów do innych miejsc były mniejsze. Najmniej spadły one w odniesieniu do Cypru i Tunezji – o 10 i 25 złotych, istotniej w Maroku – o 94 złote, a największe roczne zniżki cen wystąpiły na Majorce – o 153 złote – wylicza raport.

TUI pierwsze w niskich cenach Traveldata zestawiła też średnie ceny wycieczek w szczycie sezonu letniego 2021 roku według konkretnych biur podróży. W porównaniach rok do roku najbardziej spadły w Coralu Travel – o około 260 złotych. Nieco mniej w Rainbow i Eximie Tours – o 180 i 135 złotych. A umiarkowanie w Grecosie – o 50 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 40 (Best Reisen) do 240 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwsze miejsce powrócił TUI Poland, z 63 takimi ofertami. Za nim znalazły się Rainbow i Coral Travel, oba z 24 ofertami.

W zeszłym tygodniu najwięcej najniższych cen na wyjazdy do Egiptu oferował TUI Poland (7) i Coral Travel (5), do Grecji TUI Poland (11), Coral Travel (7) i Grecos (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (6), do Tunezji TUI Poland (6) i Exim Tours (4), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku, biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, Turcji i Bułgarii – reasumuje Traveldata.

Na koniec części poświęconej touroperatorom publikuje tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najniższych cenach oferowały imprezy turystyczne. W zestawieniu zachowano ścisłą porównywalność kierunków – biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane tylko z organizatorami mającymi ten sam zestaw kierunków.

W tabeli znalazły się te same biura, które występowały w poprzednim raporcie. Najistotniejsza zmiana miała miejsce na pozycji lidera tabeli, którą w wyniku znaczącego wzrostu ofertowych cen wycieczek opuścił Rainbow, spadając na pozycję piątą. W ten sposób biura, które zajmowały poprzednio pozycje od drugiej do piątej awansowały o jedno miejsce, a nowym liderem został ubiegłotygodniowy wicelider, czyli TUI Poland.

Obniżki testują rynek? Raport kończy opis zmian cen w tanich liniach lotniczych. Ostatnie tygodnie przynoszą jedynie kosmetyczne różnice, co ledwo widać na wykresach.

Jak piszą autorzy, widać, że ceny przelotów na kierunkach turystycznych w Ryanairze coraz wyraźniej spadają. Ma to najprawdopodobniej związek ze słabym popytem, który może być hamowany przez pandemię.

„Możliwe, że spadające ceny mogą być też oznaką sondowania obecnej (innej niż zazwyczaj) cenowej elastyczności popytu w ruchu lotniczym w ramach przygotowań do zapowiadanej przez tego przewoźnika silnej konkurencji (ewentualnie wojny) cenowej w okresie postpandemicznym.

Wydaje się, że w zmienionej sytuacji rynkowej i istotnie zmienionej kondycji finansowej wielu przewoźników, a także znacząco zróżnicowanej możliwości zdolności do rynkowego mobilizowania funduszy ewentualnie potrzebnych do realizacji biznesowej ekspansji, strategia taka nie jest pozbawiona realnych podstaw do osiągnięcia kolejnego znacznego sukcesu biznesowego” – oceniają eksperci z Traveldaty.

*Niniejsze zestawienie obejmuje siódme w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 grudnia 2020 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 10 grudnia, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 20 grudnia 2019 roku.