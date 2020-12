Niemiecka izba turystyki: Przyszły rok będzie lepszy

Biorąc pod uwagę cały rok finansowy, obroty z tytułu sprzedaży Grecji były o 55 procent mniejsze rok do roku. Dla Hiszpanii spadki doszły do 69 procent, gorsze wyniki zanotowały też Egipt (minus 67 procent), Tunezja (minus 90 procent), Turcja (minus 77 procent), Stany Zjednoczone (minus 82 procent) i Tajlandia (minus 41 procent – tu spadek jest stosunkowo niewielki, bo do tego kraju Niemcy latają głównie w sezonie zimowym, a ograniczenia podróży pojawiły się wczesną wiosną).

Bieżący sezon zimowy również nie napawa optymizmem – na razie spadki przychodów sięgają ponad 70 procent rok do roku. Wynika to z tego, że niewiele jest krajów, które albo nie mają wytycznych odnośnie wjazdu, albo po powrocie z których nie trzeba odbyć kwarantanny.

Z analizy bieżących rezerwacji wynika, że w przyszłym roku Niemcy najchętniej będą podróżować do zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Rośnie też popyt na wycieczki do dalekich krajów. Na chęć do zamawiania wyjazdów wpływ mają jednak ciągle pojawiające się informacje, które albo pobudzają, albo hamują zainteresowanie. – Zarówno klienci, jak i przedsiębiorcy turystyczni potrzebują więcej jasności, kiedy i w jaki sposób będzie można znów podróżować, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna – podkreśla Fiebig.