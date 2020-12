Itaka odracza agentom zwrot zaliczek

Biuro podróży Itaka postanowiła pójść współpracującym z nią agentom turystycznym na rękę i odroczyć zwrot prowizji za imprezy, które się nie odbyły z powodu koronawirusa.

-Wiemy, że w tych trudnych czasach w budżecie liczy się każda złotówka. Dlatego proponujemy odłożenie rozliczeń o ponad pół roku, do 31 lipca – wyjaśnia wiceprezes Itaki Piotr Henicz. – Do tego czasu sieć agencyjna nie będzie musiała zwracać pobranych awansem prowizji za sprzedane imprezy które nie doszły jednak do skutku. Szacujemy, że w kieszeniach agentów zostanie w ten sposób 7-8 milionów złotych. Robimy to w imię dobrych relacji z naszymi partnerami. Poniżej dalsza część artykułu

Jak dodaje, może się w tym czasie zdarzyć, że rząd zgodzi się na umorzenie środków, jakie teraz w imieniu touroperatorów zwraca ich klientom za pośrednictwem Turystycznego Funduszu Zwrotów. Branża turystyczna, w tym Polska Izba Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, zabiega o to w rządzie. – Wtedy my też umorzymy nasze roszczenia wobec agentów i tych pieniędzy agenci nie będą już musieli zwracać – wyjaśnia Henicz.

Itaka stawia jednak trzy warunki agentom, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia. Chodzi o brak zaległości w bieżących rozliczeniach z Itaką, posiadanie pełnego zabezpieczenia, zgodnie z umową (weksel in blanco, poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777, gwarancja bankowa lub kaucja) i przynależność do jednej z organizacji samorządu gospodarczego – Polskiej Izby Turystyki lub Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

Ten ostatni warunek ma wskazywać, jak istotna jest rola tych organizacji w zabieganiu o interesy branży turystycznej, w tym touroperatorów i agentów turystycznych. Itaka jest członkiem PIT od lat, a we wrześniu Piotr Henicz wszedł do zarządu Izby, jako jej wiceprezes.

Poniżej fragment komunikatu Itaki wysłanego do agentów turystycznych „W związku z wygaśnięciem szeregu umów o imprezę turystyczną wskutek odstąpienia od umowy przez podróżnych z powołaniem się na pandemię wirusa COVID-19 (stosownie do art. 47 ust. 4 i 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), zachodzi konieczność dokonania zwrotu podróżnym wpłaconych środków z tytułu nieodbytych imprez turystycznych. W tej sytuacji prowizja wypłacona Państwu za tego rodzaju rezerwacje staje się nienależna i podlega zwrotowi na rzecz Nowej Itaki niezwłocznie po wezwaniu do jej zwrotu (stosownie do art. 405 i nast. Kodeksu cywilnego). Rozumiejąc jednak możliwe trudności związane ze zwrotem ww. należności w obecnie istniejącej sytuacji na rynku usług turystycznych, działając z myślą o pomocy naszym partnerom biznesowym i mając na uwadze przyszłą współpracę, podjęliśmy decyzję o możliwości odroczenia zwrotu ww. prowizji do dnia 31 lipca 2021 r., dotyczącą biur, które wyrażą wolę i zgodę na spełnienie określonych procedur.

W najbliższą sobotę, 19.12.2020 zostaną udostępnione w systemie faktury korygujące, odnoszące się do zwrotów prowizji. W dniu następnym zostaną wygenerowane faktury prowizyjne bieżące. Termin akceptacji faktur pozostaje niezmienny: do poniedziałku, 21.12.2020 do godziny 15:00.

W pierwszej kolejności należy zaakceptować faktury korygujące, następnie bieżące. Inna kolejność jest nie akceptowana.

Po zaakceptowaniu obu faktur biuro otrzyma prowizję bieżącą. Zwrotu nadpłaconej prowizji należy dokonać w ciągu 30 dni.

W przypadku potrzeby ubiegania się o możliwość odroczenia zwrotu do 31 lipca 2021 stosowane są poniższe wymogi:

– zgłoszenie do Kierownika Regionalnego

– brak zaległości w bieżących rozliczeniach

– posiadanie pełnego zabezpieczenia, wynikającego z podpisanych umów: weksel in blanco, poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777, gwarancja bankowa lub kaucja

– przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będzie brane zrzeszenie w organizacjach branżowych: PIT, OSAT

Ostateczna decyzja o możliwości odroczenia zwrotu należy do wiceprezesa Piotra Henicza po rekomendacji Kierownika Regionalnego”.