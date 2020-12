Andryszak: Lato z TUI nad Morzem Śródziemnym i nad Bałtykiem

TUI Deutschland zaprezentował program na lato 2021 roku. Touroperator przewiduje, że kolejny sezon będzie o wiele lepszy od minionego, a klienci pojadą przede wszystkim do Hiszpanii i Grecji, głównie na Kretę, Rodos i Kos. TUI włączył do greckiej oferty ponad 4,5 tysiąca hoteli. Touroperator liczy też na duży popyt na Turcję i Włochy, a także na wypoczynek w Niemczech. W tym ostatnim kraju goście będą mogli wybierać spośród 2,4 tysiąca hoteli, w tym także należących do koncernu.

Poniżej dalsza część artykułu