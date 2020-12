Po pandemii klienci wrócą do agentów turystycznych

Z analizy rezerwacji członków organizacji i jej badań wynika, że w przyszłym roku wiele osób będzie chciało wyjechać za granicę. 32 procent twierdzi, że zamierza wybrać się w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie było (w ten sposób odpowiedziało 45 procent pytanych przed rokiem). Powrót do dobrze znanych kierunków widoczny jest też we wskazaniach krajów, do których zamierza wyjechać najwięcej Brytyjczyków. Mowa o Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Grecji .

Organizacja twierdzi również, że po pandemii ważną rolę w procesie zakupu wyjazdów odgrywać będą agenci. 20 procent respondentów deklaruje, że z większym prawdopodobieństwem niż przed kryzysem skorzysta z usług profesjonalnych doradców . Dwóch na pięciu pytanych wskazuje ponadto na bezpieczeństwo pakietów turystycznych, 40 procent uważa, że sprzedawcy są najlepiej poinformowani, a to powód, dla którego warto się do nich zwrócić o pomoc.

Inne trendy, na które wskazuje ABTA, to powrót do rejsów wakacyjnych, większe zainteresowanie wypoczynkiem aktywnym i produktem tworzonym w odpowiedzialny sposób. Prezes ABTA Mark Tanzer tłumaczy, że po pojawieniu się informacji o szczepionkach, część członków organizacji zauważyła wzrost liczby zapytań i rezerwacji wyjazdów na przyszły rok. I choć statystyki są nadal o wiele gorsze niż przed rokiem, to pozytywny trend daje nadzieję na powrót do normalności.