Traveldata: Tanie paliwo obniża ceny w biurach podróży

To największy odnotowany dotychczas przez Traveldatę spadek. W poprzednich badaniach (co dwa tygodnie) średnia wzrosła bowiem o 5, 88 i 61 złotych, spadła o 46 i wzrosła o 44 złote.

Tym razem największe obniżki, licząc rok do roku, objęły wycieczki na Maltę – średnio o 1863 złotych (!). Znacznie staniały również wyjazdy na Lanzarote (w poprzednich zestawieniach był to pięć razy z rzędu najbardziej przeceniany kierunek) i na Gran Canarię – o 1289 i 700 złotych.

Jeśli nie liczyć kierunków egzotycznych jako całości nadal zdecydowanie łagodniejsza roczna zniżka cen dotyczyła Egiptu – podają autorzy raportu. Ceny wyjazdu do tego kraju w stosunku do cen z ferii zimowych 2020 roku spadły o 254 złotych. Przy czym wyjazdy do Hurghady były średnio tańsze o 470 złotych, a do Marsa Alam o 117 złotych.