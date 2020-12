CitizenPlane pomoże sprzedać puste miejsca w samolotach

CitizenPlane (CP) to francuski start-up założony w 2018 roku, oferujący biurom podróży i przewoźnikom lotniczym narzędzie do sprzedaży pojedynczych miejsc w samolotach (w rejsach czarterowych i regularnych), które nie sprzedały się w ramach pakietów i bloków. CP nie sprzedaje ich poprzez własną platformę, ale za pośrednictwem ponad 120 internetowych agencji turystycznych i metawyszukiwarek , z którymi współpracuje, takich jak eSky, Skycanner, Kayak, Kiwi.com czy eDreams. Poprzez ich systemy dostęp do biletów mają indywidualni pasażerowie.

Jak to działa? Pierwszym krokiem jest rejestracja na platformie: https://citizenplane.typeform.com/to/bzNBad. – Oferujemy trzy formy współpracy – wyjaśnia Michał Wichrowski. – Touroperator może wprowadzić bilety do systemu, podając w formularzu na naszej platformie, skąd, dokąd i kiedy leci samolot, liczbę miejsc i ich cenę, może też wypełnić arkusz kalkulacyjny Excel, podając te same dane, i przesłać go nam albo zintegrować swój system z naszym. Touroperatorzy preferują dwa pierwsze sposoby, z trzeciego mogą korzystać tylko największe podmioty – dodaje menedżer.