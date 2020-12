Traveldata: Wielka obniżka wakacyjnych cen w Rainbow

Średnia cena wycieczki z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 roku (szczyt sezonu letniego) wzrosła w biurach podróży w ostatnich dwóch tygodniach o 16 złotyc h. Dla porównania – we wcześniejszych tygodniach cena wzrosła o 19 i spadła o 1, 7 i 31 złotych – to wnioski z porównania cen przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i opublikowaqne w jego cyklicznym raporcie.

Jakie dane uzyskała Traveldata po porównaniu średnich cen rok do roku? Okazało się, że tegoroczna cena była niższa od tej z poprzedniego sezonu o 70 złotyc h. To największa różnica w ostatnich tygodniach. W poprzednim zestawieniu zanotowano bowiem spadek o 48 złotych, a we wcześniejszych ceny rosły: o 23, 22, 54 i 66 złotych.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, organizatorom wyjazdów sprzyjały ceny paliwa lotniczego. W ostatnim tygodniu kosztowało ono 1,92 złotego za litr, co oznaczało cenę niższą o 27,3 procent niż tydzień wcześniej. Jednocześnie dla uśrednionych rozliczeń turystycznych wartość złotego spadła o 1,9 procent, co podniosło koszt wymiany na dolary i euro.

Najbardziej, licząc rok do roku, potaniały wycieczki na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu. Odpowiednio o 169 i 134 złote. Średnie ceny pozostałych kierunków spadały: Turcja o 37 złotych, Grecja o 30 złotych, Bułgaria o 24 złote.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miał Rainbow (7) i TUI Poland (6), do Grecji Rainbow (13), TUI Poland (8) i Coral Travel (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Rainbow (7) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (8) i Rainbow (5), do Tunezji Rainbow (6), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2 oferty).