Klienci biur podróży odzyskali już 66 milionów złotych

Wypłaty ruszyły 3 listopada . Do tej pory TFZ przelał 66 milionów złotych na konta oczekujących. Każdy z nich dostaje tyle samo przelewów, ile sam wcześniej zrobił. Jeśli więc ktoś wpłacił całą sumę od razu, to jeden przelew. A jeśli wpłacił najpierw zaliczkę, a potem zrobił dopłatę – TFZ odeśle mu pieniądze w dwóch transzach. Są też jednak płatności jeszcze bardziej podzielone, niektórzy organizatorzy, szczególnie wyjazdów dla dzieci i młodzieży, zgadzali się bowiem na comiesięczne raty i tych było kilka.

Jest jednak duża pula wniosków zawierających błędy lub nieścisłości. W takiej sytuacji UFG musi bardzo starannie zweryfikować wszystkie dane. Wniosek złożony przez touroperatora musi co do przecinka zgadzać się z wnioskiem klienta. – Najczęściej spotykane błędy to różnice w datach zawarcia umowy, różne kwoty podawane jako kwoty do zwrotu, zaokrąglanie kwot, podawanie nieprawidłowo typu płatności. Zdarzają się też rozbieżności w PESEL-ach, czy w liczbie płatności podawanej przez strony umowy na wyjazd – wskazuje Niechciał.