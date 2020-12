Niemiecka sieć agencji turystycznych niewypłacalna

Biura agencyjne Bühler działają w Badenii-Wirtembergii, Hesji i Dolnej Saksonii. Poza siedzibą w Schrambergu należy do niej 31 salonów sprzedaży . Firma jest częścią sieci franczyzowej Lufthansa City Center.

Jak informuje niemiecki portal branży turystycznej Reisevor9, firma zgłosiła wniosek o niewypłacalność , ale na razie będzie mogła kontynuować działalność operacyjną. Sprzedane wycieczki zostaną zrealizowane zgodnie z planem, oczywiście pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja pandemiczna.

Jak informuje syndyk, w najbliższych tygodniach przeanalizuje sytuację finansową firmy i określi, jakie są możliwości jej uratowania i utrzymania maksymalnie wielu miejsc pracy. Sieć zatrudnia łącznie 220 pracowników – do stycznia ich pensje są zabezpieczone przez syndyka.

Przyczyną problemów były ostrzeżenia przed podróżami, niepewność panująca wśród klientów i brak wyjazdów służbowych – to wszystko doprowadziło do spadku przychodów o 90 procent. Przez ostatnie dziewięć miesięcy biura nie miały większych przychodów, a pieniądze z programów pomocowych, które miały pokryć większości kosztów stałych w małych firmach, były niewystarczające dla przedsiębiorstwa tej wielkości co sieć Bühler. Wcześniej odłożone fundusze skończyły się.