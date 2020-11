Traveldata: Zagraniczne ferie jeszcze tańsze

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży na sezon zimowy (wylot między 11 i 17 stycznia 2021roku) wzrosła w stosunku do poprzedniego tygodnia o 5 złotych . To minimalna zmiana po dwóch tygodniach, kiedy cena wzrosła o 88 i 61 złotych – podaje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w cotygodniowym raporcie z badania cen.

Najbardziej podrożały zimowe wyjazdy na Cypr, o 231 złotych, do Szarm el-Szejk, o 190, i na Fuerteventurę – i 179 złotych.

Z kolei najwięcej staniały na Gran Canarię, o 292 złote, na Teneryfę, o 165 złotych, i do Hurghady – o 103 złote.

Piąty raz z rzędu największe obniżki w skali roku objęły wycieczki na Lanzarote – średnio o 2016 złotych (wycieczki na tę wyspę sprzedaje TUI Poland). Znacznie staniały też wyjazdy do Maroka i do Portugalii – o 1454 i 716 złotych.

Ponownie w ujęciu rocznym zdecydowanie najbardziej wzrosły średnie ceny wyjazdów na Cypr – o 897 złotych, a w mniejszej skali do Szarm el-Szejk i do Marsa Alam – o 72 i 60 złotych – wylicza Traveldata.

Autorzy raportu wskazują, że obniżkom sprzyjała cena paliwa lotniczego. W zeszłym tygodniu wyniosła ona 1,83 złotego za litr, co oznaczało, że była o 29,9 procent tańsza niż rok wcześniej. Była to tak duża przecena, że chociaż polski złoty był o 2,1 procent słabszy od dolara i euro sumaryczny wpływ tych czynników na obniżenie kosztów organizowania wycieczek wyniósł między minus 70 a minus 80 złotych.

Jednocześnie czytamy w raporcie, że w ostatnim tygodniu kolejny raz ropa podrożała z około 44 do 48 dolarów za baryłkę. Wywołała to m.in. informacja o dużej skuteczności przygotowywanych przez firmy farmaceutyczne szczepionek przeciw wirusowi Covid-19. Zmianę będzie widać za tydzień w wyliczeniach Traveldaty.

Z dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) zdecydowanie łagodniejsza roczna zniżka cen objęła wyjazdy do Egiptu – w porównaniu z cenami z ferii zimowych 2020 roku było to 46 złotych.

Szczególnie w skali roku touroperatorzy obniżyli ceny wycieczek do Hurghady – o 271 złotych. Do Szarm el-Szejk i do Marsa Alam podnieśli je natomiast o 72 i 60 złotych.