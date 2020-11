Właściciel DER Touristik: Pomoc dla TUI i FTI jest nie fair

Jego zdaniem, to dziwne, że państwo pomaga przedsiębiorcom, które z gruntu nie są niemieckie . TUI notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, a większościowym udziałowcem koncernu jest rosyjski miliarder. Z kolei FTI w przeważającej części należy do egipskiego miliardera. Tymczasem za DER Touristik stoi 1,8 tysiąca średnich przedsiębiorców z Niemiec .

Co prawda Souque opowiada się za pomocą państwa tam, gdzie można uratować miejsca pracy, jednocześnie ma nadzieję, że jego konkurenci po kryzysie w całości spłacą pożyczki , a rząd nie będzie w tym względzie przymykał oczu.

DER Touristik nie występował o kredyty do rządu, a to dzięki temu, że straty z turystyki pokrywają przychody z handlu detalicznego. Prezes REWE uważa, że po kryzysie koncern, jak i inne firmy turystyczne, które nie muszą posiłkować się kredytami, będzie miał przewagę konkurencyjną nad TUI i FTI. Spłata pożyczek plus wysokie odsetki mocno obciążą wyniki finansowe obu przedsiębiorstw.