Piąty tydzień rocznego rozjeżdżania się cen w biurach podróży

Jak co tydzień Traveldata oblicza, o ile mniejsze niż rok temu koszty mogliby ponieść organizatorzy wyjazdów. Tym razem szacuje tę zmianę na mieszczącą się w przedziale od minus 65 do minus 75 złotych.

Największy roczny wzrost średnich cen wycieczek nastąpił w wypadku Bułgarii – 110 złotych, To oznacza, że był większy niż kilkukrotnego lidera, czyli Grecji. Ceny tego kraju w ujęciu rocznym podniosły się o 70 złotych. Niewiele, bo o 14 złotych wzrosły natomiast, licząc rok do roku, ceny wyjazdów do Turcji.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek w szczycie sezonu „lato 2021” najbardziej spadły ceny w ETI, Rainbow i Coralu Travel, kolejno: o 290, 230 i 215 złotych. Mniejsze przeceny widać było w Best Reisen, TUI Poland i Exim Tours – o 120, 70 i 55 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem od 50 (Sun & Fun) do ponad 300 złotych – opisuje Traveldata.

Najwięcej najtańszych wakacyjnych wyjazdów do Egiptu Traveldata znalazła w ofercie biura TUI Poland (7) i Sun & Fun (4), do Grecji w TUI Poland (10), Coralu Travel (9) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (11), Rainbow (6) i Itace (4), do Turcji w Coralu Travel (8) i TUI Poland (4), do Tunezji w TUI Poland (6), a do Bułgarii w TUI Poland i Coral Travel (po 3 oferty).