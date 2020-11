Brytyjska branża turystyczna do rządu: Pomóżcie turystyce

91 procent wyjazdów zaplanowanych na lipiec i sierpień zostało odwołanych lub przełożonych na późniejszy termin – wynika z analizy brytyjskiej organizacji branży turystycznej ABTA. Organizacja apeluje do rządu o pomoc.

Brytyjska branża turystyczna jest w tragicznej sytuacji – alarmuje ABTA. Miesiące letnie nie przyniosły poprawy, bo, jak wynika z badań przeprowadzonych wśród jej członków, dziewięć na 10 wyjazdów zaplanowanych na lipiec i sierpień nie doszło do skutku. Zostały albo odwołane, albo przełożone na późniejszy termin – pisze ABTA w informacji prasowej. Powodem były ograniczenia podróży. Co więcej, 36 procent respondentów twierdzi, że nie wznowiło działalności po zawieszeniu pierwszego lockdownu. Poniżej dalsza część artykułu

Przedsiębiorcy szacują, że spadki sprzedaży od października do końca roku wyniosą 93 procent rok do roku. To wpływa na rynek pracy – jeszcze przed ogłoszeniem nowego lockdownu wiele osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w turystyce straciło pracę. Problem dotyczy 164 tysięcy osób, które albo zostały zwolnione, albo ich praca jest poważnie zagrożona. Dla porównania, w sierpniu było ich jeszcze 90 tysięcy.

Organizacja zaapelowała do rządu o przedstawienie planu pomocy sektorowej i podjęcie innych działań, które po zniesieniu restrykcji pozwolą przywrócić ruch turystyczny i odzyskać zaufanie klientów. ABTA przypomina, że inne branże – hotele, instytucje kultury i sztuki – otrzymały wsparcie przygotowane z myślą o ich specyficznych potrzebach.

Tymczasem turystyka szkolna, zimowa, rejsy wycieczkowe czy wyjazdy do dalekich krajów praktycznie w tej chwili nie istnieją. Teoretycznie klienci mogą wyjeżdżać do niektórych krajów, ale decyzje podejmują późno, ponieważ w ostatniej chwili mogą zmienić się warunki podróżowania. Z badania wynika natomiast, że Brytyjczycy chcą podróżować, a członkowie organizacji potwierdzają, że rezerwacje na przyszłe lato już się pojawiają. Na razie wyniki sprzedaży dochodzą do 45 procent wartości notowanych zazwyczaj o tej porze roku.

Organizacja argumentuje, że silny sektor podróży i turystyki będzie odgrywał zasadniczą rolę przy odbudowie gospodarki kraju i przypomina, że wpływy z podatku VAT wynoszą rocznie ponad 65 miliardów funtów, a wydatki na podróże to ponad 85 miliardów funtów, które zostają w kraju.

ABTA apeluje do rządu, by poza wspomnianym programem pomocy sektorowej ponownie wprowadził rozwiązania pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych, które zostały wyłączone z poprzednich programów. Organizacja domaga się również, by rząd zastąpił kwarantannę testami dla podróżnych, przejął rolę lidera w koordynacji tych działań na arenie międzynarodowej, wprowadził na listę dozwolonych kierunków więcej miejsc i maksymalnie skrócił okres izolacji dla osób przylatujących do Wielkiej Brytanii.

ABTA chciałaby też, żeby polityka dotycząca kwarantanny była zróżnicowana dla poszczególnych regionów, podobnie jak komunikaty MSZ dotyczące podróży, bo to pozwoliłoby na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka i przywrócenie ważnych szlaków handlowych z partnerami, choćby ze Stanami Zjednoczonymi.