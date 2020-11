TUI: Jak będzie trzeba, to sprzedamy hotele

W rozmowie z dziennikarzem „Der Spiegla” Joussen mówi, że po wprowadzeniu na rynek szczepionki na koronawirusa popyt szybko się odrodzi. – Nie każdy musi być zaszczepiony, żeby kraj podniósł się z kryzysu – twierdzi. – Kiedy na przykład osoby z grup ryzyka będą skutecznie chronione, sytuacja może wrócić do normalności wcześniej – dodaje.

Dla TUI przyszły rok będzie okresem przejściowym, do poziomów notowanych przed kryzysem firma ma dojść w 2022 roku. Do tego czasu Joussen nie wyklucza żadnych form pomocy, od kolejnych kredytów przez podniesienie kapitałów własnych aż po sprzedaż części aktywów – w posiadaniu firmy znajdują się takie, którymi inwestorzy są zainteresowani, choćby hotele czy ziemia.

– Moglibyśmy część z nich (hoteli – aut.) wprowadzić do funduszy nieruchomościowych, pozyskać ukryte rezerwy i nadal sprawować kontrolę nad produktem, marką i sprzedażą – wyjaśnia i dodaje, że w tej chwili inwestorzy bardzo intensywnie poszukują okazji.

Joussen zapewnia jednak, że w grę nie wchodzi sprzedaż ratunkowa , której później się żałuje. Na razie, żeby spłacić drogie kredyty, od których, według FAZ, odsetki wynoszą prawie 10 procent, prezes przyspiesza restrukturyzację firmy, kładzie większy nacisk na cyfryzację i obniżenie kosztów . To oznacza również chwilowe ograniczenie inwestycji w hotele i statki, zmniejszona została również flota samolotów.

FAZ pisze, że już od października toczą się rozmowy o kolejnej, trzeciej transzy kredytów gwarantowanych przez niemiecki rząd . Gazeta podaje, że mimo wcześniejszych pożyczek, które łącznie wyniosły 3 miliardy euro , w związku z wydatkami miesięcznymi sięgającymi setek milionów euro, do Wielkanocy pieniądze się skończą. Rząd wolałby tego uniknąć, bo załamanie się firmy dotknęłoby także hotele, linie lotnicze, biura agencyjne i innych wierzycieli i partnerów.

Do porozumienia odnośnie formy pomocy muszą dojść także resorty gospodarki i finansów. Dodatkowo do głosu dochodzi opozycja – na przykład przewodniczący frakcji Zielonych Anton Hofreiter żąda, by kolejne wsparcie publiczne było powiązane z jasnymi deklaracjami firmy odnośnie ochrony klimatu i zabezpieczenia pracowników.