Traveldata: Ferie w ciepłych krajach przecenione dwa razy

Jeszcze drastyczniejszą różnicę średnch cen ujawniło porównanie sezonu zimowego 2021 roku i 2020 (10-16 lutego) roku. Cena przyszłoroczna okazała się mniejsza od tegorocznej o 416 złotych. To już kolejna obniżka, liczona rok do roku, ponieważ w poprzednich zestawieniach cena była niższa o 304, 292 i 326 złotych.

Jeśli nie liczyć egzotyki jako całości, zdecydowanie mniejsza roczna zniżka cen miała miejsce w wypadku wyjazdów do Egiptu, na które ceny spadły, licząc rok do roku, o 69 złotych. Znacząco w skali roku biura podróży obniżyły też ceny wycieczek do Hurghady i Szarm el-Szejk – o 152 i 134 złote. Zarazem ceny wyjazdów do Marsa Alam wzrosły o 80 złotych.