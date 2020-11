TUI rozmawia z niemieckim rządem o kolejnej pożyczce

Grupa TUI rozmawia z niemieckim rządem o kolejnym kredycie gwarantowanym przez państwo, donosi agencja informacyjna Reutera. Tym razem chodzi o 1,5-1,8 miliarda euro . Wcześniej koncern dostał w ramach dwóch kredytów 3 miliardy euro, ale jak mówią osoby zaznajomione ze sprawą, to za mało, bo nadal nie udało się zapanować nad pandemią wywołaną przez koronawirusa.

TUI informuje, że po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń wynikających z walki z koronawirusem rozważa różne formy finansowania na najbliższych kilka miesięcy, odmawia jednak komentarza odnośnie trzeciej transzy pomocy. Na pytanie dziennikarzy nie odpowiedział też niemiecki rząd, podobnie jak rosyjski miliarder Aleksjej Mordaszow, który jest właścicielem 25 procent akcji firmy. Źródła zaznajomione ze sprawą mówiły wcześniej, że prawdopodobnie będzie on partycypował proporcjonalnie do posiadanych udziałów w ewentualnym podniesieniu kapitału.

Grupa rozważała wypuszczenie dodatkowego pakietu akcji, ale w październiku wyjaśniła, że chce zaczekać z podniesieniem kapitału do momentu, kiedy jej akcje zyskają na wartości. Inną opcją pozyskania gotówki miałaby być sprzedaż części aktywów.

W zeszłym roku na wakacje z TUI wyjechały 23 miliony ludzi. Od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. strata brutto wyniosła ponad 1,24 miliarda euro (pełne wyniki finansowe za rok rozliczeniowy, który skończył się we wrześniu TUI ma przedstawić w grudniu). Po tym jak w poniedziałek na rynku pojawiła się informacja o postępach prac nad szczepionką przygotowywaną przez Pfizera, akcje spółki podrożały na giełdzie w Londynie o 4,4 procent (potem połowa tej zwyżki zniknęła). To może oznaczać, że w wypadku uzyskania pomocy od państwa, TUI będzie mógł sprzedać nowe akcje rządowi o wartości nominalnej 2,56 euro i uniknąć pomniejszenia kapitału.