UFG: Ruszyły wypłaty za odwołane wyjazdy

Pierwsza transza, która już trafiła na konta klientów biur podróży to 3 milionów złotych. UFG zapowiada, że w kolejnych dniach uruchomi kolejne przelewy wypłaty na kilkudziesiąt milionów złotych.

Jednocześnie informuje, że „w dużej części” wniosków złożonych przez podróżnych i organizatorów są liczne rozbieżności. Ich wyjaśnienie spowoduje opóźnienie wypłacania pieniędzy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że poprawy wymaga co piąty wniosek.

Przypomnijmy (czytaj: „Zwroty dla klientów biur podróży – walka trwa do ostatniego dnia„), że dotąd do UFG swoje roszczenia zgłosiło 75 tysięcy klientów biur podróży, a biura podróży – konieczne jest zgłoszenie tej samej umowy przez dwie strony – zarejestrowały w systemie 73 tysiące umów ze swoimi klientami. UFG może dać zielone światło do wypłacenia przez Bank Gospodarstwa Domowego pieniędzy, tylko kiedy dane od obu podmiotów zgadzają się ze sobą. Chodzi o wyeliminowanie możliwości oszustwa.