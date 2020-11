Traveldata: Tydzień stabilnych cen w biurach podróży

Rainbow, Coral Travel i Exim Tours to biura podróży, które w ostatnim tygodniu najmocniej przeceniały swoje wyjazdy na lato 2021. Odpowiednio było to 205, 160 i 115 złotych. Generalnie jednak średnie ceny zmieniły się nieznacznie – odnotowuje w najnowszym raporcie Traveldata.

Średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 roku (szczyt sezonu letniego) spadła w ostatnim tygodniu o złotówkę. W poprzednich tygodniach średnia spadała o 7, 7, 31 i 12 złotych i raz wzrosła o 28 złotych – podaje w najnowszej, cotygodniowej analizie cen Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

Najbardziej touroperatorzy obniżyli cenę wakacji w Portugalii – średnio o 38 złotych. Mniejsze spadki Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów na Sycylię, o 27 złotych, i na Zakintos – o 26 złotych.

Niektóre kierunki zdrożały i to wcale niemało. Najwięcej Costa del Sol, o 73 złote, Rodos, o 30 złotych a kontynentalna Tunezji o 16 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg przedstawiony jest na wykresie poniżej.

Ceny wycieczek sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem – piszą w komentarzu autorzy raportu – stosunkowo niedużo się zmieniły, co może oznaczać, że „okres najistotniejszych dostosowań cenowych już minął”. Jedynie wyraźniej potaniały letnie wyjazdy do Bułgarii – średnio o 14 złotych. Dużo mniej biura podróży obniżyły ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie – o 5 złotych. Podniosły natomiast koszty letnich podróży do Turcji i Grecji – o 8 i 5 złotych. Bez zmian pozostały średnie ceny wyjazdów do Egiptu.

Malta i Maroko – obniżki wśród podwyżek Niewiele więcej zmieniły się ceny porównywane rok do roku. Średnia cena z zeszłego tygodnia była wyższa od tej z poprzedniego sezonu o 23 złote. W zestawieniach z poprzednich tygodni roczny wzrost cen wyniósł 22, 54 i 66 złotych.

Jak podaje Traveldata, jeśli liczyć rok do roku, to najwięcej podrożały, podobnie jak tydzień wcześniej, takie kierunki jak Korfu, półwysep Chalcydycki i Kreta – odpowiednio o 227, 169 i 150 złotych.

Najwięcej potaniały w stosunku do zeszłego roku wycieczki na Maltę, o 199 złotych, na Teneryfę, o 154 złote, i do Maroka, o 107 złotych.

„W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 198 złotych” – czytamy w raporcie.

Jak podają eksperci z Traveldaty, organizatorom zagranicznego wypoczynku sprzyjał czynnik obiektywny- niższa o 34,1 procent niż rok temu cena paliwa lotniczego. I chociaż złotówka traciła do dolara i euro w ujęciu rocznym 4,3 procent, to sumaryczny wpływ tych czynników zawierał się w przedziale od minus 35 do minus 45 złotych.

Największy wzrost średnich cen wycieczek, porównywanych rok do roku, wystąpił w wypadku podróży do Grecji i wyniósł 94 złotych. W niewiele mniejszym stopniu wzrosły roczne ceny wyjazdów do Bułgarii i Turcji, o 86 i 64 złote, a ceny wycieczek do Egiptu spadły o 39 złotych. Na Wyspach Kanaryjskich spadek cen również nie był duży i wyniósł średnio 36 złotych (poprzednio 33 złote) – podają autorzy raportu.

W wypadku mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen w ujęciu rocznym Traveldata zauważyła w ofertach wakacji w Albanii i Portugalii – o 96 i 74 złote. Mniejsze zwyżki objęły wyjazdy na Majorkę i Cypr – o 68 i 55 złotych. Tylko nieznacznie, bo o 16 złotych, touroperatorzy podnieśli ceny wycieczek do Tunezji.

Spadki odnotowały natomiast wyjazdy na Maltę i do Maroka – o 299 i 107 złotych.

Rainbow obniża najbardziej W rocznych porównaniach ceny wycieczek zaplanowanych na szczyt sezonu letniego przyszłego roku najbardziej obniżyły Rainbow, Coral Travel i Exim Tours – odpowiednio o 205 i 160 i 115 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem od około 50 (Sun& Fun) do prawie 500 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 59 ofert. Organizator ten wyprzedził Rainbowa z 33 takimi ofertami i Coral Travel z liczbą 26 ofert – wyliczają autorzy opracowania.

„Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą” – zastrzega Traveldata.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu oferowały TUI Poland (6 ofert), Coral Travel i Sun & Fun (po 3 oferty), do Grecji TUI Poland (10), Rainbow i Coral Travel (po 8), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Rainbow (6) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (8), Rainbow i TUI Poland (po 4), do Tunezji TUI Poland (6), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, Rainbow w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a Coral Travel w Grecji, Turcji i Bułgarii – wskazują eksperci.

Na koniec tej części materiału przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Skład pierwszej piątki pozostał taki sam jak w materiale dwa tygodnie temu, ale zmieniła się ich kolejność. Na czele tabeli znalazł się TUI Poland, a główną nowościa był awans Eximu Tours z pozycji piątej na trzecią, spowodowany dość istotną zniżką cen, która automatycznie przesunęła o jedno miejsce w dół Rainbow i Grecos, zajmujące dotychczas miejsca trzecie i czwarte.

Tanie linie liczą na lato 2021 Raport zamyka omówienie ilustrowane wykresami przeglądu cen biletów w tanich liniach lotniczych. Jak podają autorzy, zmiany były niewielkie. Grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w sezonie letnim 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli latem 2020 roku. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (49 połączeń w Ryanairze i 23 w Wizz Airze), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

W Ryanairze w porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły jedynie średnia cena przelotu do Hiszpanii – średnio o 28 złotych. W wypadku innych kierunków miały miejsce spadki, przy czym mniejsze rejsów do Włoch i Bułgarii, o 31 i 49 złotych, a większe do Grecji i Portugalii – o 68 i 88 złotych.

W Wizz Airze ceny przelotów między 2 i 8 sierpnia 2021 roku wobec cen sprzed roku nadal zmieniły się tylko w niewielkim stopniu. Podobnie – w porównaniu z sezonem zimowym – cięcia w oferowaniu i w siatce połączeń. Może to oznaczać, że na razie tanie linie liczą na znaczący powrót popytu na przeloty na kierunkach turystycznych.

Źródło: Traveldata

Tym niemniej przy okazji informacji linii Ryanair o wynikach za pierwsze półrocze fiskalne (kwiecień –wrzesień 2020), w którym przewoźnik odnotował ponad 197 mln euro straty podano również, że według różnych wariantów rozwoju sytuacji linia planuje wykonywać 50 do 80 procent lotów wobec stanu sprzed pandemii (dotyczy wszystkich kierunków) – przypomina Traveldata.