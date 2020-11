Niemiecki rząd nie chce pomóc turystyce. DRV protestuje

Pakiet pomocowy na listopad przygotowany przez niemiecki rząd obejmuje zwrot utraconych przychodów dla wybranych branż. Wśród firm, które mogą z niego skorzystać, nie znalazły się jednak przedsiębiorstwa turystyczne . „Jeśli minister finansów Scholz i gospodarki Altmaier wspierają salony gier, loterie i domy publiczne i jednocześnie pomijają sektor turystyki, to znaczy, że chyba ich wiedza finansowa i polityczno-gospodarcza zawiodła. Tę decyzję trzeba skorygować” – czytamy w informacji prasowej DRV (odpowiednik Polskiej Izby Turystyki).

To zadanie dla Thomasa Bareißa, sekretarza stanu odpowiedzialnego za turystykę w niemieckim rządzie. „Oczekujemy, że będzie w tej sprawie interweniował u swojego ministra i kanclerz Niemiec” – pisze DRV.

Organizacja przypomina, że z powodu ostrzeżeń przed podróżami, obowiązkowych kwarantann i innych zaleceń w praktyce nie można wyjeżdżać do 193 krajów świata lub podróże te są związane z dużymi utrudnieniami. Rząd Niemiec wezwał też mieszkańców, by sami zrezygnowali z podróży krajowych. W praktyce jest to równoznaczne z nałożeniem lockdownu przez państwo na biura agencyjne, touroperatorów i innych usługodawców związanych z turystyką.