Traveldata: Ceny ferii na plaży zamrożone

Jedynie nieznaczne zmiany cen wyjazdów na ferie w zimie z biurem podróży odnotował w ostatnim tygodniu Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Traveldata, zajmująca się gromadzeniem danych o rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej w cotygodniowej analizie cen imprez turystycznych tym razem pod lupę wzięła koszty wyjazdu między 10 a 16 lutego 2020 roku, czyli w okresie zimowych ferii szkolnych w województwie mazowieckim. Okazało się, że średnia cena w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o 10 złotych (w poprzednich zestawieniach rosła o 121 i spadła o 3 złote). Poniżej dalsza część artykułu

Najbardziej wzrósł koszt podróży na Fuerteventurę – o 84 złote. Mniejszą zwyżkę traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów na Cypr i do Maroka – o 58 i 57 złotych.

Najbardziej potaniały ferie na Malcie – o 93 złote. Nieco mniej na Dżerbie i na Lanzarote (na tej ostatniej wyspie poprzednio zanotowano duży wzrost średniej ceny) – o 76 i 67 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu ilustruje mapa, a ich przebieg przedstawia zamieszczony niżej wykres.

Jak pisze prezes Traveldaty Andrzej Betlej, w minionym tygodniu wzrosły ceny zimowego wypoczynku w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich – średnio o 27 i 22 złote. W ostatnich czterech tygodniach października łączny wzrost cen wyjazdów do tych krajów był podobny i wyniósł odpowiednio 21 i 30 złotych, ale w porównaniu z cenami z ostatniego tygodnia września odnotowano znaczący wzrost cen w obu wypadkach – odpowiednio o 96 i 180 złotych.

Traveldata porównała też ceny tegoroczne z tymi z poprzedniego sezonu i stwierdziła, że obecna średnia jest wyższa od średniej sprzed roku o 96 złotych (w poprzednim zestawieniu ceny były wyższe o 266 i 255 złotych).

„Zdecydowane zmniejszenie się skali wzrostu cen w porównaniu rocznym wynika ze znacznego podwyższenia bazy odniesienia sprzed roku, które było w przeważającej mierze skutkiem ówczesnych zwyżek cen na kierunkach egipskich i kanaryjskich w biurze TUI Poland” – wyjaśnia autor opracowania.

I zauważa też, że sytuacja z kosztami organizowania wyjazdów sprzyjała biurom podróży. Cena paliwa lotniczego była bowiem w ostatnim tygodniu o 12 procent niższa niż przed rokiem (2,64 zł za litr wobec 3,00 zł za litr przed rokiem), a złoty drugi tydzień z rzędu pozostawał nieco silniejszy rok do roku wobec euro i dolara, o około 1,1 procent. W rezultacie wspólny wpływ tych dwóch czynników na koszty cen wycieczek był rekordowo korzystny w tym sezonie dla organizatorów – wyniósł minus 70 – minus 80 złotych.

Jak dalej pisze Betlej, średnia cena wyjazdu zimą do Egiptu wzrosła o 48 złotych. A w wypadku Wysp Kanaryjskich spadła o 130 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największy wzrost ceny wycieczki, licząc rok do roku, odnotowano w Maroku i na Cyprze – o 673 i 418 złotych, a wyraźnie mniejszy na Tureckiej Riwierze – o 240 złotych. Znacznie bardziej umiarkowane były tym razem zwyżki średnich cen w Portugalii, na Malcie i na Dżerbie, o 128, 98 i 74 złote – opisuje Betlej.

W trzecim tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem zdecydowanie największą zniżkę średnich cen wśród dużych i średnich organizatorów miał TUI Poland – o prawie 360 złotych. Wynika to z wysokiej bazy odniesienia dla kierunków egipskich i kanaryjskich przed rokiem – wyjaśnia Betlej.

Nieduże obniżki rocznych cen Traveldata zauważyła też w ofertach Best Reisen, Sun & Funa i Primy Holiday – odpowiednio o 30, 20 i 10 złotych. Średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły od 50 (biuro Rainbow) do 380 złotych.

W bezwzględnym poziomie cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych kierunkach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie dotyczące tunezyjskiej Dżerby) i w trzech kategoriach hoteli, najlepiej wypadł TUI Poland z 16 takimi ofertami. Na drugim miejscu znalazł się Rainbow z 10 ofertami i Exim Tours z 9 ofertami.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do hoteli trzygwiazdkowych i pięciogwiazdkowych miał TUI Poland, Jeśli zaś chodzi o czterogwiazdkowe, to przodowały Rainbow i TUI Poland.

W niskich cenach wyjazdów do Egiptu przodował Best Reisen (5 ofert), Coral Travel i Sun & Fun (po 4 oferty). Na Wyspy Kanaryjskie najtaniej można było kupić wyjazd w Rainbow i TUI Poland (po 7 ofert), a w dalszej kolejności w Itace (4 oferty).

„Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu w dużej mierze wynika z tego, że ma ono jako jedyne oferty na niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba i Fuerteventura pięciogwiazdkowa), co daje mu aż osiem wskazań na ogólnych 16, podczas gdy na pozostałych kierunkach zajmuje pozycję drugą lub trzecią, zwykle za Eximem i Rainbowem” – opisuje sytuację Betlej.

Traveldata pokazuje również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tego typu zestawienie powstało z zachowaniem porównywalności oferowanych kierunków – biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach – wyjaśnia autor.

Na czele zestawienia jak tydzień temu widnieją Best Reisen i Sun & Fun, które swoje wysokie pozycje zawdzięczają niskim cenom wyjazdów do Egiptu. Best Reisen natomiast dodatkowo na Malcie (w kategorii czterech gwiazdek).

Z piątej pozycji na trzecią awansował Rainbow (najistotniejsza spośród zniżek średnich cen wycieczek), przez co na pozycje trzecią i czwartą zsunęły się Exim Tours i Coral Travel.

Ceny w Ryanairze nieco w górę, a w Wizz Airze w dół

Traveldata porównuje też ceny biletów u tanich przewoźników lotniczych. W efekcie powstają wykresy – grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii w województwie mazowieckim w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone – ich wzrost. Na wykresach uwzględniono jedynie połączenie, które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Ryanair w ostatnim tygodniu najbardziej podniósł ceny – licząc rok do roku – przelotów do Portugalii – średnio o 278 złotych. W mniejszym stopniu zdrożały u niego kierunki hiszpańskie i greckie – po 48 złotych. W niedużej skali wzrosły natomiast ceny przelotów do Włoch – jedynie o 8 złotych.

W Wizz Airze w niewielkim stopniu podniosły się w porównaniu z poprzedni rokiem ceny rejsów do Włoch – o 45 złotych. Mocno natomiast spadły na rejsy do Hiszpanii – o 542 złotych. Miało to związek z coraz większym spadkiem, rok do roku, cen na Teneryfę.