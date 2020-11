ESky wkracza do Azji

Wejście do Malezji, Singapuru i Hongkongu daje eSky dostęp do oferty linii lotniczych, które tam działają, takich jak Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Hong Kong Express, China Airlines czy Singapore Airlines. Pozwoli to agentowi sprzedawać bilety nie tylko na najpopularniejsze trasy w regionie, na przykład z Hongkongu do Tajpej, Bangkoku i Singapuru czy z Singapuru do Kuala Lumpur i Dżakarty, ale także te „bardziej egzotyczne” i trudniej dostępne.