Ferie 2021 tańsze o 300 złotych. Ceny ciągną w dół egzotyki

Już trzeci tydzień z rzędu wyjazdy z biurami podróży w czasie zimowych ferii 2021 do ciepłych krajów są o 300 złotych tańsze niż były tym roku. Ceny ciągną w dół egzotyczne kierunki – wskazuje Traveldata.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata publikuje w poniedziałek najnowsze dane z badania cena wyjazdów z biurami podróży. Jak się okazuje, średnia cena wycieczki z wylotem między 18 a 24 stycznia 2021 roku wzrosła w ostatnim tygodniu wobec poprzedniego tygodnia o 61 złotych. W poprzednich tygodniach spadła o 46 i wzrosła o 44 złote. Poniżej dalsza część artykułu

Najbardziej touroperatorzy podnieśli ceny wyjazdów na Dżerbę, o 135 złotych, a także do Marsa Alam i na Fuerteventurę – o 118 i 102 złote.

Przecenili za to Teneryfę, Gran Canarię i Portugalię – odpowiednio średnio o 95, 72 i 37 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg przedstawia zamieszczony niżej wykres.

Ferie co tydzień tańsze Traveldata porównała też cenę z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku, nadal badanie dotyczyło pierwszego tygodnia ferii zimowych w województwie mazowieckim, czyli w roku 2020 okresu 10-16 lutego, a w 2021 od 18 do 24 stycznia. Tegoroczna średnia okazała się niższa od tej sprzed roku o 304 złote. Warto wiedzieć, że również tydzień wcześniej i dwa tygodnie była niższa – o 292 i o 326 złotych.

Ponownie najbardziej w skali roku spadły ceny wycieczek na Lanzarote, o 1112 złotych, do Maroka, o 1027 złotych, i na Maltę – o 488 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty notowano wzrosty cen rok do roku o 96 i o 22 złotych.

Wpływająca na koszty, jakie ponoszą organizatorzy, cena paliwa lotniczego sprzyjała im, bo była niższa o 32,6 procent. Nie można tego samego powiedzieć o cenie dolara i euro. Ich uśredniony dla rozliczeń turystycznych kurs był tym razem o ponad 6,8 procent wyższy.

Niemniej sumaryczny wpływ obu tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zamknął się w przedziale od 0 do minus 10 złotych.

„W drugiej połowie ostatniego tygodnia odnotowano wyraźny spadek cen ropy z około 42 do 38 dolarów za baryłkę, co powinno się przełożyć na niższy koszt paliwa już w kolejnym zestawieniu.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)” – prognozuje Traveldata.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) mniejsza zniżka cen, rok do roku, objęła wyjazdy do Egiptu. W wypadku tego kierunku spadły one o 100 złotych.

Najwyraźniej organizatorzy obniżyli średnią cenę wycieczki do Hurghady – o 132 złote. Mniejszą przecenę zastosowali do podróży zimowych do Szarm el-Szejk i do Marsa Alam – o 90 i 77 złotych.

W wypadku Wysp Kanaryjskich spadek średnich cen był znacznie większy i wyniósł 369 złotych.

Jeśli chodzi o wyspy – podają autorzy – największą roczną przecenę ponownie odnotowano w wypadku wypoczynku na Lanzarote – o 1112 złotych. Duże różnice objęły też Gran Canarię i Teneryfę – 470 i 171 złotych

Jednocześnie podniosła się średnia cena wyjazdu na Fuerteventurę – o 277 złotych.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy spadek średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku – o 1027 złotych. Mniejsze spadki widać było w cenach wyjazdów na Maltę, do Portugalii i na śródziemnomorskie wybrzeże Turcji – o odpowiednio 488, 353 i 187 złotych. W ostatnim roku ceny wzrosły jedynie w wypadku Cypru – o 178 złotych.

Egzotyka nadal znacznie przeceniona Niskie ceny paliwa lotniczego częściowo przyczyniły się do znacznie niższych niż przed rokiem cen podróży do dalekich krajów. Najmniej dotyczyło to wycieczek do Kenii – przecena wyniosła średnio 377 złotych. Jeśli chodzi o odwiedziny w Meksyku, to różnica wyniosła już 1635 złotych, a w Dominikanie – o 1891 złotych.

Sytuacja epidemiczna najmniej korzystna jest w Meksyku. Tam tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł w ostatnim tygodniu 294. Na niekorzyść Meksyku przemawia też mała liczba przeprowadzanych testów, która jest prawie siedmiokrotnie mniejsza niż w Polsce.

Na Dominikanie, wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w okresie ostatnich dwóch tygodni z 267 do 276. Wiarygodności dodaje Dominikanie dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko nieco ponad dwa razy mniejsza niż w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Kenii pogarsza się. Tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 118, podczas gdy przed dwoma tygodniami wynosił 56 na milion mieszkańców. Na niekorzyść Kenii przemawia jednak prawie 10-krotnie mniejsza liczba testów niż w Polsce – relacjonują autorzy raportu.

TUI, Exim, Coral oferują najtaniej W porównaniu z ubiegłym sezonem zimowym najbardziej spadły średnie ceny wycieczek oferowanych przez TUI Poland – o 525 złotych. W bardziej ograniczonej skali spadły ceny w Eximie Tours i Coralu Travel – o 430 i 370 złotych. Jeszcze mniej w ETI i Best Reisen – o 160 i 130 złotych.

Istotnie poniżej średniej spadły tym razem ceny w Rainbow, Primie Holiday i Sun & Funie – o około 90, 65 i 20 złotych.

U pozostałych organizatorów ceny były do 290 złotych wyższe niż przed rokiem.

W bezwzględnym poziomie konkurencyjności bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajmował TUI Poland (14 najtańszych ofert), drugie Rainbow (11), a trzecie Exim Tours (10).

Najwięcej wyjazdów w najniższych cenach do Egiptu badanie Traveldaty ujawniło w Coralu Travel (8), Eximie Tours i TUI Poland (po 3). Jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, to przodowali TUI Poland (8 ), Itaka (6) i Rainbow (4).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie.

Badacze z Traveldaty przedstawiają też tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały imprezy turystyczne.

Skład pozostał taki sam, ale zmianie uległa kolejność biur. Na pozycję lidera – ex aequo z TUI Poland – z pozycji trzeciej przesunął się Coral Travel. Na trzecim miejscu znalazł się Exim Tours, który awansował z pozycji czwartej. Pozycję piątą jak przed tygodniem zajmował Oasis.

„Warto zauważyć, że wszystkie pięć pierwszych pozycji zajmują biura należące do grup kapitałowych lub powiązanych biznesowo z podmiotami, które dysponują istotną własną bazą hotelową. W obecnych trudnych czasach dla turystyki pozwala to na oferowanie pobytów opartych w pewnej mierze również o kalkulacje uwzględniające koszty krańcowe” – zwraca uwagę Traveldata.

Ceny przelotów też lecą w dół Na koniec autorzy przyglądają się cenom biletów na loty do miejsc typowo turystycznych w tanich liniach lotniczych – Ryanairz i Wizz Airze.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w roku turystycznym 2020/21, a linia cienka przedstawia przebieg cen w kolejnych tygodniach poprzedniego sezonu. Zielone pole między liniami oznacza spadek cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (18 połączeń w Ryanair i 9 w Wizzair), które występowały w obu kolejnych sezonach zimowych jednocześnie.

Dla kierunków kanaryjskich Ryanaira (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Krakowa) widoczny jest w drugiej połowie października kolejny spadek cen przy jednocześnie wyższych cenach odniesienia sprzed roku, co obrazuje rosnące zielone pole, przy czym spadek rocznych cen jest dużo większy od bardzo niewielkiego już wpływu spadku cen paliwa lotniczego.

W niedużym stopniu spadły ceny przelotów na pozostałych kierunkach turystycznych. W tym wypadku roczna różnica cen jest jednak stosunkowo niewielka i wyraźnie mniejsza niż przed dwoma tygodniami.

W porównaniu z poprzednim sezonem ceny przelotów na wszystkich kierunkach spadły. W najmniejszym stopniu obniżki objęły kierunki włoskie i greckie – o 30 i 60 złotych, a w znacznie większym portugalskich i hiszpańskich – o 238 i 253 złote – komentuje raport.

Kierunki kanaryjskie reprezentowane są w Wizz Airze obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę (dwa z Katowic i dwa z Warszawy) i jeden na Fuerteventurę (z Katowic).

Ceny przelotów na tym kierunku wykazują bardzo duży roczny spadek, sięgający około 76 procent. Wynika on głównie z bardzo wysokich cen sprzed roku, kiedy biura podróży rezerwowały sobie całe bloki miejsc w samolotach.

Na pozostałych kierunkach turystycznych roczny spadek średnich cen był w ostatnich dwóch tygodniach bardziej ograniczony (około 35 procent) i wynikał prawdopodobnie ze słabego popytu na przeloty lotnicze.

W relacji z poprzednim sezonem zdecydowanie najbardziej obniżyły się ceny przelotów do Hiszpanii – średnio o 1151 złotych, ale z wyłączeniem kierunków kanaryjskich spadek cen był już znacznie mniejszy – o 319 złotych. Zdecydowanemu zmniejszeniu uległa natomiast zniżka cen przelotów do Włoch, która wyniosła jedynie 35 złotych.

