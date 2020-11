Anex Tour: Klient zrezygnował? Połowę kosztów rezygnacji dostanie agent

Anex Tour to niemiecki touroperator należący do tureckiej firmy o tej samej nazwie. W Niemczech działa również pod dwiema innymi markami – Bucher Reisen i Öger Tours, które wcześniej były częścią Grupy Thomas Cook. Firma specjalizuje się w wyjazdach do Turcji, ale w ofercie ma także kierunki europejskie, północnoafrykańskie i dalekie kraje.

