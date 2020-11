Brytyjski TUI już sprzedaje oferty na 2022 rok

TUI w Wielkiej Brytanii już wystartował z ofertą na zimę 2021/22 , a od 5 listopada zacznie sprzedawać wyjazdy na lato 2022 – podaje firma w informacji prasowej. Klientów do zakupów zachęcić mają oferty specjalne, w tym darmowe pobyty dla dzieci, małe zaliczki od 75 funtów od osoby, a nawet ich brak przy rezerwacjach dokonanych przez stronę internetową z bezpośrednią płatnością debetową. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę we wrześniu, 86 procent jej klientów potwierdza, że chce wyjechać na wakacje już następnego lata.

Ponieważ nadal nie wiadomo, dokąd będzie można podróżować tej zimy, część osób zdecydowała się zarezerwować wycieczkę na sezon 2021/22. Biuro notuje duży popyt na wyjazdy do Cancun, na Jamajkę i Teneryfę. Łącznie w programie znalazły się 52 kierunki . Wśród nich pojawiły się dwie nowości – Wyspy Zielonego Przylądka z Londynu-Stansted i Doncaster Sheffield, a na wybranych trasach częstotliwość lotów została zwiększona.

Ponieważ 57 procent klientów mówi, że chce w przyszłe wakacje polecieć nad Morze Śródziemne, biuro zakłada, że zainteresowanie tym regionem latem będzie jeszcze większe. Jak na razie największym zainteresowaniem cieszy się Grecja, ale dobrze sprzedają się również Turcja, Egipt, a także Meksyk i Dominikana. Spora część klientów wybierze z pewnością także Florydę – jak dotąd udało się już sprzedać 40 procent wyjazdów do tego stanu przygotowanych na przyszły rok. Na lato 2022 TUI zaproponuje 62 kierunki, do których turyści polecą z 16 brytyjskich lotnisk, w tym z Teesside w północno-wschodniej Anglii, powracające do siatki połączeń po tym, jak zostało z niej wycofane w 2013 roku.